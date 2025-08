¿Quieres sacar tu CURP biométrica? ¿Sabes qué documentación tienes que llevar para tramitarla? El 16 de octubre estará disponible este nuevo documento digital, por lo que podrás acudir a los módulos para obtenerlo, siempre y cuando cumplas con todos los requisitos. Aquí te compartimos una guía, paso a paso, con el proceso completo para sacar la nueva CURP; además, te contamos si será obligatoria.

El 16 de octubre es la fecha en la que entrará en vigor y dará inició la expedición de la CURP biométrica: a partir de ese día se podrá tramitar el nuevo documento que servirá como identificación a nivel nacional. La CURP con datos biométricos incluirá fotografía del rostro, huellas dactilares, escaneo de iris, firma digital, entre otras cosas.

A mediados de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum, notificó la entrada en vigor de la CURP biométrica; dijo que será una herramienta importante de identificación, sobre todo en casos de desaparición; además, aseguró que no se hará mal uso de la información de los mexicanos y que se protegerán sus datos.

Tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la CURP biométrica es oficial y en varias dependencias y trámites será solicitada, por lo que es muy importante que la tengas a la mano.

Paso a paso para tramitar la CURP biométrica GRATIS desde el 16 de octubre

Algunos mexicanos aún tienen la duda sobre cómo pueden tramitar su CURP biométrica; les preocupa que el proceso sea tardado y complicado; sin embargo, las autoridades han dicho que será fácil y rápido, que su expedición sólo tomará 20 minutos; el proceso que ya se lleva a cabo en Veracruz (único estado en el que actualmente se puede sacar la CURP con datos biométricos) es el siguiente:

Paso 1 . Se revisan los documentos.

Paso 2 . Se realiza la toma de huellas dactilares.

Paso 3 . Se hace el escaneo del iris.

Paso 4 . Se toma una fotografía del rostro completo

Requisitos para sacar la CURP biométrica 2025 a partir del 16 de octubre

Aún falta la confirmación de las autoridades, pero se espera que se pidan los siguientes documentos para obtener la nueva CURP con datos biométricos:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

(INE o pasaporte). CURP certificada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO).

ante el Registro Nacional de Población (RENAPO). Correo electrónico.

Si es para recién nacidos y niños, presentar CURP del menor de edad y del padre, madre o tutor.

Dónde tramitar la CURP biométrica a partir del 16 de octubre

Ya sea que vivas en la Ciudad de México, en Jalisco, en el Estado de México o en Veracruz, el trámite de la CURP biométrica se realizaría en:

-Las oficinas del RENAPO.

-Las oficinas del Registro Civil.

¿La CURP biométrica es obligatoria?

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la CURP biométrica no será obligatoria, aunque hizo un llamado para que los mexicanos la tramiten porque será un documento de utilidad para varios trámites.

¿Qué pasa si no tramito la CURP biométrica?

Al no ser un trámite obligatorio, no habrá multas ni sanciones para los ciudadanos que no saquen su CURP biométrica.

¿Qué trámites pedirán la nueva CURP biométrica?

Estos son algunos trámites en los que se pediría la CURP biométrica:

-Tramites bancarios

-Trámites migratorios.

-Acceso a servicios de salud públicos y privados.

-Inscripción a escuelas o planteles educativos.

-Inscripción a programas sociales como la Pensión Bienestar para Adultos Mayores o la Pensión Mujeres Bienestar.

-Validación de identidad en plataformas digitales.