El famoso cantante Luis Miguel, de 56 años, ha despertado preocupación entre sus fans, medios de comunicación y público en general luego de que se informara que habría sido hospitalizado de emergencia en Nueva York, Estados Unidos. Una vez que se dio a conocer la noticia, se encendieron las alarmas, pues se recordó cuando el intérprete de La Incondicional canceló varios conciertos por problemas respiratorios. ¿Qué le pasó a Luis Miguel? ¿Cuál es su estado de salud? Te contamos lo que se sabe.

El nombre de Luis Miguel se convirtió en tendencia en las últimas horas luego de que surgieran reportes sobre una presunta hospitalización en Nueva York, situación que provocó preocupación entre sus seguidores y desató una ola de búsquedas sobre su estado de salud.

Todo comenzó cuando Gelena Solano, colaboradora de El Gordo y La Flaca, reportó la tarde el viernes 15 de mayo que el cantante de “La Bikina” se encontraba hospitalizado desde el lunes 11, en un nosocomio de Nueva York; dijo que se enteró de la noticia ya que le informaron “fuentes allegadas a la redacción”.

"El Sol de México fue ingresado desde este lunes en un hospital en la ciudad de Nueva York. Se encuentra en observación", dijo la periodista, quien no mencionó el nombre del hospital; de igual forma, aseguró que el famoso estaría acompañado de su novia Paloma Cuevas y su asistente.

Inmediatamente después de que salió a la luz esta información, los fanáticos del intérprete de “Ahora Te Puedes Marchar”, mostraron su preocupación a la vez que empezaron a especular sobre lo que podría estar afectado su salud, precisando que podría tratarse de un posible cuadro de agotamiento o malestares físicos derivados del estrés. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

¿Cuál es el estado de salud de Luis Miguel?

Hasta el momento, el equipo de Luis Miguel no ha confirmado ni desmentido la versión de que el cantante fue hospitalizado en Nueva York por problemas cardíacos (según reportaron algunos medios internacionales), por lo que se desconoce su verdadero y actual estado de salud.

¿Qué dijo Michelle Salas sobre la hospitalización de su papá Luis Miguel?

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, no se ha pronunciado al respecto sobre la presunta hospitalización de su papá en Estados Unidos; la modelo e influencer se encuentra activa en sus redes sociales, en las que ha compartido historias en las últimas horas sin que éstas revelen que se encuentra en un hospital.