Las declaraciones de Karla de la Cuesta volvieron a sacudir al mundo del espectáculo tras hablar sobre el rumor que durante años rodea a Lucero y Sergio Andrade, los cuales aseguran que ambos tuvieron una relación amorosa cuando la cantante era menor de edad y él tenía más de 30 años. La ex integrante del llamado clan Andrade compartió detalles y aseguró: “Yo vi cosas”.

Desde hace muchos años circula un rumor de que entre Lucero y Sergio Andrade hubo algo más que sólo una relación profesional, ya que la cantante trabajó con el exproductor musical a inicios de su carrera y se dice que ambos se enamoraron.

Aunque no se sabe con certeza si hubo algo más, hay quienes aseguran que Lucero estuvo muy enamorada de quien fuera el manager de Gloria Trevi; también, se ha especulado que Andrade estaba “obsesionado” con la conocida como la "Novia de América", cuando ella tenia 14 años y él 31.

Son por estas razones que las declaraciones de Karla de la Cuesta vuelven a poner el tema en el centro de la polémica ya que durante una transmisión en vivo en sus redes sociales aseguró que “vio pruebas” del noviazgo que tuvieron.

“Ya saben que nunca, incluso en el libro, no dije el nombre de Lucero porque obviamente si ella no ha hablado abiertamente de esto, nosotros por respeto a ella y a su historia no vamos a decir públicamente, pero todos sabemos que es Lucero” indicó sobre lo escrito en su libro ‘Todo a la luz’, en el que narra la relación de Sergio Andrade con una adolescente.

Añadió: “Les voy a decir una cosa, yo con mis propios ojos vi cosas, las pruebas que en ese momento, cuando ellos se empezaron a buscar. Yo nunca, cuando este señor me empezaba a hablar de Lucero y de que ‘lalala lalala’, nunca pensé: ‘ay por qué me está hablando de una relación ilícita’, no, nunca lo pensé”.

Por último dijo: “Nunca me di cuenta que me estaba diciendo una cosa que era insoportable y que era una tontería, porque era un delito, pero obviamente, aunque yo vi, una prueba, era una de las típicas cartas. Pero yo entregué esa prueba a la empresa, la ocultó”.

Aunque no detalló completamente lo que habría visto, sus palabras bastaron para generar comentarios, reacciones y teorías sobre lo que realmente pasó entre Lucero y Sergio Andrade y hasta dónde llegó su romance.

¿Quién es Karla de la Cuesta?

Karla de la Cuesta es una abogada, activista, escritora y conferencista mexicana, reconocida públicamente por ser una de las sobrevivientes del denominado clan Trevi-Andrade durante la década de los 90. Actualmente, se dedica a la defensa de los derechos humanos y a la prevención del delito de trata de personas.