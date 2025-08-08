México moderniza su sistema migratorio: a partir del 9 de agosto de 2025, entra en vigor la visa electrónica mexicana, una nueva modalidad que busca facilitar el ingreso legal al país para ciudadanos de ciertas nacionalidades. Esta medida representa un avance significativo en la digitalización de trámites migratorios, promoviendo procesos más ágiles y seguros.

¿Qué es la visa electrónica mexicana?

La visa electrónica es un documento digital que permite a personas extranjeras ingresar a México por vía aérea como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, con una estancia máxima de 180 días. Este nuevo sistema elimina la necesidad de acudir a embajadas o consulados, permitiendo realizar todo el trámite en línea.

Nacionalidades autorizadas para la visa electrónica

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la visa electrónica está disponible exclusivamente para ciudadanos de:

Rusia

Ucrania

Turquía

Si tu país no está en esta lista y México requiere visa para tu nacionalidad, deberás realizar el trámite en el consulado mexicano correspondiente.

Por otro lado, ciudadanos de países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón y los miembros del espacio Schengen no necesitan visa para ingresar a México como turistas. Solo deben presentar su pasaporte vigente y llenar la Forma Migratoria Múltiple (FMM).

¿Qué cambia con la nueva visa electrónica?

La implementación de esta visa digital busca:

Reducir trámites presenciales

Eliminar copias físicas

Recabar datos biométricos

Generar archivos electrónicos seguros

Agilizar el ingreso legal al país

Además, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció un acuerdo para simplificar trámites migratorios, especialmente para personas en situación de movilidad y solicitantes de refugio.

Pasos para tramitar la visa electrónica mexicana

El proceso es completamente digital y se realiza a través del portal oficial de la SRE. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Accede al portal oficial

Ingresa al sitio web de la Secretaría de Relaciones Exteriores para iniciar el trámite.

Verifica tu nacionalidad

Solo ciudadanos de Rusia, Ucrania y Turquía pueden solicitar esta visa electrónica.

Crea una cuenta de usuario

Regístrate en el portal y activa tu cuenta.

Llena el formulario de solicitud

Proporciona tus datos personales tal como aparecen en tu pasaporte.

Adjunta documentos requeridos

Sube los archivos solicitados y asegúrate de que estén completos.

Realiza el pago en línea

Paga los derechos correspondientes directamente en el portal.

Solicitudes para menores o personas bajo tutela

El formulario debe ser llenado por el padre, madre o tutor legal.

Emisión de la visa electrónica

Si tu solicitud es aprobada, recibirás un documento con código QR que podrás descargar o imprimir.

En caso de rechazo

Podrás iniciar un nuevo trámite presencial en el consulado mexicano.

Vigencia y condiciones de uso de la visa electrónica

La visa electrónica será válida únicamente durante el periodo indicado en el documento. La autoridad migratoria en el punto de entrada determinará la duración exacta de la estancia, que no podrá exceder los 180 días.

¿Por qué es importante esta medida?

La visa electrónica representa un paso hacia la modernización del sistema migratorio mexicano, facilitando el acceso legal al país y promoviendo la eficiencia administrativa. Además, fortalece la seguridad mediante el uso de tecnología biométrica y verificación digital.