Tener una visa americana de turista es una gran oportunidad para conocer Estados Unidos, pero también implica una gran responsabilidad. Usarla de forma incorrecta puede traer consecuencias graves, como la cancelación del documento y hasta una prohibición de entrada al país por varios años.

¿Qué se considera un mal uso de la visa de turista?

El mal uso de la visa de turista ocurre cuando el portador no respeta las condiciones bajo las cuales fue admitido en Estados Unidos. Esto incluye:

Quedarse más tiempo del permitido por el oficial de inmigración .

. No salir del país en la fecha indicada en el sello del pasaporte o en el formulario I-94.

Realizar actividades no autorizadas, como trabajar o estudiar sin el permiso correspondiente.

Aunque la visa puede tener una vigencia de hasta 10 años, eso no significa que puedas permanecer en Estados Unidos durante todo ese tiempo. Cada vez que entras al país, un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decide cuánto tiempo puedes quedarte. Generalmente, se permite una estancia de hasta 180 días.

¿Cómo se determina el tiempo de estadía?

Al llegar a Estados Unidos, ya sea por aire o por tierra, debes pasar por una entrevista con un oficial de CBP. Este oficial revisará tu caso y decidirá cuánto tiempo puedes permanecer en el país. La fecha límite se registra en:

El sello de admisión en tu pasaporte, si llegas por avión.

El formulario I-94, si entras por tierra y planeas viajar más de 40 km desde la frontera o quedarte más de 30 días.

Salir en o antes de esa fecha es fundamental. Si te quedas más tiempo sin autorización, acumulas presencia ilegal.

¿Qué consecuencias hay por quedarse más tiempo del permitido?

Quedarte más allá del tiempo autorizado puede llevar a:

Cancelación inmediata de tu visa.

Inhabilitación para usar el programa de exención de visa (ESTA).

Prohibición de entrada a Estados Unidos por 3 o hasta 10 años, dependiendo del tiempo que hayas excedido.

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), las sanciones son:

3 años de castigo si te quedaste entre 181 y 364 días más allá del tiempo permitido.

10 años de castigo si te quedaste 365 días o más.

Además, si intentas volver a entrar a Estados Unidos después de haber violado las condiciones de tu visa, es muy probable que te la nieguen, incluso si solicitas una nueva.

¿Cómo evitar problemas con tu visa?

Para evitar sanciones, sigue estas recomendaciones:

Respeta el tiempo de estadía autorizado.

No realices actividades no permitidas con tu tipo de visa.

Consulta con un abogado migratorio si necesitas extender tu estadía o cambiar tu estatus.

Usar tu visa de turista de forma responsable no solo te permite disfrutar tu viaje, sino también conservar la posibilidad de volver a Estados Unidos en el futuro.