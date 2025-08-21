Si tu visa americana de turista B1/B2 está por vencer o ya expiró hace menos de 12 meses, puedes renovarla sin entrevista en varios consulados de Estados Unidos en México. Esta medida, implementada por el Departamento de Estado, busca agilizar los trámites y está vigente en todo el país.

¿Quiénes pueden renovar sin entrevista?

A partir del 2 de septiembre de 2025, las reglas cambiaron. Ahora, solo ciertos grupos pueden renovar su visa sin entrevista:

Solicitantes de visa A y G (diplomáticos, oficiales y personal acreditado).

Solicitantes de visa diplomática u oficial.

Mayores de 18 años que renueven una visa B1/B2 o tarjeta de cruce fronterizo dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento, y que hayan tenido al menos 18 años al momento de la emisión de la visa anterior.

Importante: Los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista, incluso si ya tuvieron visa anteriormente.

Requisitos para renovar la visa sin entrevista

Para ser elegible, debes cumplir con lo siguiente:

Presentar tu solicitud en México, tu país de nacionalidad o residencia.

No haber tenido una negación de visa previa (a menos que haya sido superada).

No tener inelegibilidades aparentes o potenciales.

Llenar el formulario DS-160, pagar $185 dólares, agendar cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante) y esperar la confirmación de si aplicas para renovación sin entrevista.

El personal consular evaluará tu solicitud y decidirá si te exenta de la entrevista. En algunos casos, pueden requerirla por motivos específicos.

¿Dónde renovar más rápido la visa americana?

Los tiempos de espera para citas varían según la ciudad. Aquí te comparto las fechas más próximas disponibles:

Nogales: 23 de agosto de 2025

Mérida: 23 de agosto de 2025

Ciudad Juárez: 24 de agosto de 2025

Nuevo Laredo: 24 de agosto de 2025

Hermosillo: 16 de agosto de 2025

Matamoros: 16 de agosto de 2025

Guadalajara: 10 de septiembre de 2025

Ciudad de México: 10 de septiembre de 2025

Tijuana: 2 de febrero de 2026

Monterrey: Sin citas disponibles actualmente

¿Cómo iniciar el proceso?

Llena el formulario DS-160 en línea.

Crea una cuenta en el sitio oficial de visas.

Realiza el pago de $185 dólares.

Agenda tu cita en el CAS para datos biométricos.

Espera la confirmación de si estás exento de entrevista.

Renovar tu visa americana puede ser un proceso rápido si cumples con los requisitos. Aprovecha las ciudades con menor tiempo de espera y asegúrate de tener toda tu documentación en orden. Si no calificas para la exención, prepárate para una entrevista consular.