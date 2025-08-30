¡Buenas noticias! La Secretaría de Bienestar informó que en septiembre se abrirán los registros para que nuevos beneficiarios se inscriban a algunos de los Programas Bienestar más populares y así reciban un pago de hasta $5,800 pesos. ¿Cuáles apoyos económicos inician registros el siguiente mes? Te contamos y además te compartimos los requisitos y los montos que depositan para que los tomes en cuenta.

Esta es la oportunidad que estabas esperando para solicitar tu apoyo económico del gobierno: las autoridades informaron que al menos cuatro programas Bienestar abrirán registros durante septiembre, por lo que es muy importante que los interesados acudan a los módulos o realicen su inscripción en línea para que no se queden sin la posibilidad de recibir dinero.

Eso sí, precisaron que es importante cumplir con los criterios de elegibilidad, con los requisitos y con la documentación solicitada para que puedan ser seleccionados y así recibir un pago de hasta $5,800 pesos.

Toma en cuenta que durante septiembre hay un puente, por el Día de la Independencia de México, entonces, planifica tu registro para que no tengas inconvenientes ni olvides hacerlo.

Estos son los Programas Bienestar que inician registros en Septiembre 2025 y sus fechas

De acuerdo con lo dado a conocer por las autoridades, los programas de la Secretaría de Bienestar que abren inscripciones durante septiembre son:

-Beca Rita Cetina Gutiérrez: el registro será a partir del 15 de septiembre 2025; podrán inscribirse alumnos de secundarias públicas de todo México.

-Becas Benito Juárez Media Superior: La Coordinación Nacional de Becas Bienestar informó que en septiembre se abrirá el registro para los jóvenes de prepa.

-Beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro: de igual forma, será en septiembre cuando se abra la plataforma de registro para que se inscriban los estudiantes universitarios.

-Mi Beca Para Empezar: El 1 de septiembre 2025 se abre el registro para este programa Bienestar dirigido a estudiantes que cursan el nivel básico en escuelas públicas de la CDMX.

¿Terminaste la prepa o el bachillerato? ☝️



¿Pasarás a la universidad? 😏



Entonces, ¡alista tus documentos para la Beca #JóvenesEscribiendoElFuturo! El registro es en SEPTIEMBRE. 🤩🙌



Checa los detalles aquí. ⬇️ pic.twitter.com/uZ77smN5am — BecasBenito (@BecasBenito) July 17, 2025

Requisitos para registrarte a los Programas Bienestar en septiembre 2025

Los requisitos que debes presentar para estos programas son los siguientes:

Beca Rita Cetina

-Identificación oficial de la madre, padre o tutor-

-Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

-Acta de nacimiento del estudiante.

-CURP certificada del estudiante.

-Comprobante de estudios (Constancia de Estudios, Credencial, Formato de Inscripción o Reinscripción Boleta de Calificaciones).

-Llave MX.

Beca Benito Juárez Media Superior

-Acta de nacimiento del becario.

-CURP.

-Comprobante de estudios.

-Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.

-CURP certificada del padre, madre o tutor.

-Comprobante de domicilio.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

-Acta de nacimiento.

-Identificación oficial.

-CURP.

-Comprobante de domicilio.

-Certificado de estudios de bachillerato.

-Carta de motivos.

-Una fotografía reciente.

-Correo electrónico.

Mi Beca para Empezar 2025

-Identificación oficial del padre, madre o tutor

-Comprobante de domicilio.

-CURP del beneficiario.

Montos de pago de los Programas Bienestar que abren registro en septiembre 2025

-Beca Rita Cetina: $1,900 pesos bimestrales.

-Beca Benito Juárez Media Superior: $1,900 pesos bimestrales.

-Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: $5,800 pesos bimestrales

-Mi Beca Para Empezar: alumnos de preescolar reciben un apoyo de $970 pesos; estudiantes de primaria $1,100 pesos y los alumnos de secundaria cobran $1,180 pesos.