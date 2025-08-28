¿Eres beneficiario de las pensiones de la Secretaría de Bienestar, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)? Si es así, es muy importante que conozcas las fechas de pago en septiembre de estos apoyos para que acudas al banco una vez que los depositen. Te compartimos el calendario, con los montos y los días exactos. ¡Chécalo!

Septiembre será un mes de muchos pagos y entrega de dinero por parte del gobierno y de los dos principales institutos de salud en México; en los próximos 30 días se depositarán a beneficiarios, pensionados y jubilados las prestaciones económicas correspondientes, así como los apoyos económicos de los principales programas sociales.

Tanto el IMSS como el ISSSTE tienen establecidas las fechas en las que depositarán los pagos a sus pensionados; por su parte, la Secretaría de Bienestar también comparte su calendario, en el que entrega el dinero de forma gradual y en orden, por lo que algunos beneficiarios reciben el depósito primero que otros.

¿Cuándo es el pago de pensiones Bienestar, IMSS e ISSSTE en septiembre?

Las fechas en las que depositarán el dinero de las pensiones son:

-Pensión IMSS: de acuerdo con el calendario oficial, los pensionados recibirán su pago el lunes 1 de septiembre de 2025.

-Pensión ISSSTE: a los pensionados de este instituto les caerá el depósito de la pensión de septiembre antes de tiempo, por lo que podrán disponer de su dinero el 29 de agosto de 2025.

-Pensión Bienestar: aún no hay fechas confirmadas del pago para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres trabajadoras y mujeres de 63 a 64 años. Sin embargo, se espera que se deposite a partir del 1 de septiembre empezando por los beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra A, B y C.

-Jóvenes Construyendo el Futuro: este apoyo económico se deposita de manera mensual, generalmente en los últimos días, por lo que se espera que el depósito sea el próximo 28 de septiembre.

-Beca Rita Cetina: aún no se confirman fechas de pago, pero se espera que se haga en octubre.

Monto de pensiones Bienestar, IMSS e ISSSTE en septiembre 2025

-El monto de la pensión del IMSS depende del régimen de jubilación y los años trabajados.

-Al igual que el IMSS, el monto de la pensión del ISSSTE dependerá del régimen de jubilación y los años trabajados.

-El monto de la Pensión para Adultos Mayores es de $6,200 pesos.

-El monto de la Pensión para Personas con Discapacidad es de $3,200 pesos.

-El monto de la Pensión para Madres trabajadoras es de hasta $3,720 pesos.

-El monto de la Pensión Mujeres Bienestar es de $3,000 pesos.

-El monto de pago de Jóvenes Construyendo el Futuro es de $8,480 pesos.

-El monto de pago de la Beca Rita Cetina es de $1,900 pesos.