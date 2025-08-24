La Secretaría del Bienestar abrió el pasado 18 de agosto el registro para recibir la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y cerrará el próximo 30 de este mes. Sigue leyendo para conocer más detalles de la vinculación, los requisitos y ubicaciones de los Módulos del Bienestar.

El programa social, impulsado por el Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum, prioriza a las personas mayores de 65 años, que viven en municipios o localidades de bajo desarrollo económico y vulnerabilidad, así como comunidades afromexicanas o con alto grado de marginación en todo el país.

El registro se realiza por orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del primer apellido de los aspirantes. El trámite para poder recibir un pago bimestral de 6 mil 200 pesos finalizará el próximo 30 de agosto de 2025 , así que todavía tienes tiempo de vincularte.

Aquí te dejamos más detalles sobre quiénes pueden inscribirse a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores del lunes 25 al sábado 30 de agosto.

¿A qué apellidos les toca registrarse del 25 al 30 de agosto?

Si te interesa ser parte de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores debes estar atento a estos días para que puedas registrarte, tienes que revisar si la inicial de tu primer apellido se encuentra en el calendario de esta semana.

A, B, C - Lunes 25 de agosto

- Lunes 25 de agosto D, E, F, G, H - Martes 26 de agosto

- Martes 26 de agosto I, J, K, L, M - Miércoles 27 de de agosto

- Miércoles 27 de de agosto N, Ñ, O, P, Q, R - Jueves 28 de agosto

- Jueves 28 de agosto S, T, U, V, W, X, Y, Z - Viernes 29 de agosto

- Viernes 29 de agosto Todas las letras (o rezagados) - 30 de agosto

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

¡Toma nota! Estos son los requisitos que se deben cubrir para poder registrarse a la Pensión Bienestar Adultos Mayores durante agosto de 2025.

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto, ya sea celular y de casa

¿Dónde hacer el registro a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

Los interesados en solicitar la pensión para adultos mayores de 65 años deben acudir al módulo de registro más cercano a su domicilio. Para conocer la ubicación de cada uno, es necesario ingresar al sitio web https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ .

Primero deben seleccionar su entidad y después el municipio en el que viven; posteriormente se marca la casilla de “reCapcha” y se presiona el botón de “Buscar”.

Una vez hecho lo anterior, se desplegará una lista de los módulos disponibles dentro de la región del domicilio.

Al momento de hacer el registro debes entregar los documentos en las ventanillas de estos módulos de atención. En caso de que seas seleccionado para recibir el apoyo de 6 mil 200 pesos , las autoridades correspondientes te notificarán al número de contacto que proporcionaste.

Posteriormente, recibirás una Tarjeta del Bienestar, emitida por el Banco del Bienestar, en la que te depositarán tu apoyo económico en cada periodo de pago.