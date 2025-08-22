Si eres jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ve preparándote porque muy pronto caerá tu próximo pago de la pensión. ¿Cuándo lo depositan? Te contamos la fecha exacta en septiembre para que consideres tu visita al banco y retires tu dinero.

El IMSS y el ISSSTE ya se encuentran preparando lo que serán sus últimos pagos de la pensión de este año: sólo faltan cuatro depósitos para que se dé por concluida la entrega de esta prestación económica correspondiente a 2025.

De acuerdo con el ISSSTE, dicho instituto le entrega pensión a aproximadamente 1.3 millones de personas, mientras que el IMSS realiza el pago a más de cuatro millones de jubilados.

Es así como más de cinco millones de adultos mayores esperan su siguiente pago de la pensión correspondiente al mes de septiembre. En redes sociales ya circula información que asegura que uno de los institutos adelantará el pago en agosto. ¿Esto es cierto? Te contamos si sí y quién sería.

¿Cuándo pagan la pensión IMSS en septiembre?

De acuerdo con lo señalado por el calendario oficial 2025 del IMSS, el próximo pago de la pensión se realizará el lunes 1 de septiembre, por lo que a partir de esa fecha los jubilados podrán disponer de su dinero.

Los pagos restantes para pensionados del IMSS se depositarán en las siguientes fechas: miércoles 1 de octubre, lunes 3 de noviembre y, el último será el lunes 1 de diciembre.

¿Qué pensionados recibirán su pago de septiembre por adelantado?

Los jubilados que podrán cobrar su pago de septiembre en agosto serán los pensionados del ISSSTE, así lo reveló el instituto en su calendario oficial, el cual lanzó a inicios de 2025.

¿Cuándo es el pago de pensión del ISSSTE en septiembre?

El pago del mes de septiembre será depositado por adelantado, así lo estableció el ISSSTE en su calendario; por esta razón, los beneficiarios recibirán su pensión el viernes 29 de agosto.

Los pagos restantes de esta pensión se depositarán en las siguientes fechas:

-Pago octubre: 30 de septiembre.

-Pago noviembre: 30 de octubre.

-Aguinaldo primera parte: Primera quincena de noviembre.

-Diciembre: 28 de noviembre.

¿Cuál es la edad mínima para pensionarse en el ISSSTE?

La edad mínima para jubilarse en el ISSSTE varía de acuerdo con el tipo de régimen al que pertenezcas; por ejemplo, en el régimen del Décimo Transitorio, las mujeres pueden pensionarse a partir de los 53 años y los hombres desde los 55.

¿Cuántos años debo tener para pensionarme en el IMSS?

De acuerdo con el IMSS, debes tener 65 años al momento de presentar tu solicitud de pensión, haber cotizado antes del 1 de julio de 1997, causar baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social; además, tener registradas mínimo 500 semanas cotizadas.