Septiembre traerá buenas noticias para algunos pensionados en México, pues se dio a conocer que ciertos jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán pago doble durante este mes. ¿Quiénes serán, por qué y de cuánto sería el monto? Te contamos.

El IMSS y el ISSSTE tienen previsto entregar en septiembre el depósito mensual de sus respectivas pensiones. Millones de jubilados estarán recibiendo dicha prestación económica en los primeros días del mes, por lo que ambas instituciones recomendaron a sus beneficiarios acudir a la sucursal bancaria más cercana a su domicilio para realizar el retiro de su dinero.

Sin embargo, ciertos pensionados de dichos institutos de salud además de recibir su dinero mensual habitual, podrían obtener un ingreso adicional: un pago doble que hará que cuenten con más presupuesto del que tenían contemplado.

Por ello, resulta fundamental que verifiques si eres uno de los beneficiarios, de modo que puedas aprovechar este pago doble y destinarlo a lo que consideres más necesario, ya sea cubrir gastos del hogar o pagar algunas deudas.

Estos pensionados del IMSS e ISSSTE reciben PAGO DOBLE en SEPTIEMBRE

Los beneficiarios de la pensión IMSS e ISSSTE que recibirían pago doble en septiembre son aquellos que también cobren la Pensión Bienestar que entrega la presidenta Claudia Sheinbaum. La razón de este dinero extra se debe a que algunos jubilados están inscritos en ambas pensiones, por lo que les caería también el depósito de la pensión del gobierno.

El monto de la pensión Bienestar es de $6,200 pesos, mientras que la del IMSS e ISSSTE depende de varios factores, principalmente, de los años trabajados y del régimen bajo el cual se jubilaron.

¿Cuándo depositan pago de la pensión IMSS de septiembre?

El pago de la pensión del IMSS se llevará a cabo el próximo lunes 1 de septiembre, por lo que a partir de esa fecha los jubilados podrán ir al banco a retirar su dinero.

¿Cuándo depositan pago de pensión ISSSTE de septiembre?

El pago del mes de septiembre será depositado por adelantado, es decir, que los beneficiarios recibirán su pensión el viernes 29 de agosto, así que mantente al pendiente.