Si creías que octubre no tenía puente y fin de semana largo, déjanos decirte que sí hay días de descanso en este mes (para que vayas planeando unas merecidas vacaciones). La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció las fechas en las que no habrá clases en octubre para alumnos de preescolar, primaria y secundaria; además, compartió cuándo caerá el puente para que padres de familia y estudiantes lo tengan presente. ¡Anota las fechas en tu calendario!

Comenzó octubre y con la llegada de este mes se acerca la temporada más esperada por muchos: el fin de año, lleno de celebraciones, que inician con Halloween y Día de Muertos. Para una buena parte de la población, una vez que comienza octubre, se está muy cerca de concluir el año, por lo que esperan con mucha emoción los puentes o días de descanso.

Para beneficio de miles de estudiantes y padres de familia, octubre sí tendrá un puente, así lo confirmó la SEP en su calendario oficial correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

Las autoridades educativas hicieron un llamado para que los padres de familia o tutores estén al pendiente de la fecha y la tomen en cuenta para que no envíen a sus hijos a la escuela, ya que no habrá clases.

¿Qué día es puente en octubre según la SEP?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el día que no habrá clases es el viernes 31 de octubre de 2025. El puente será del 31 de octubre al 2 de noviembre.

El 31 de octubre de 2025 no habrá clases para preescolar, primaria y secundaria porque la SEP tiene marcado ese día Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria.

¿Cuándo son las vacaciones de diciembre de 2025? FECHAS

Prepárate, porque las vacaciones de invierno, a celebrarse en diciembre de 2025, serán largas; este periodo de descaso comenzará del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero del 2026; no obstante, los días 7, 8 y 9 de enero se destinarán a talleres para docentes y directivos, por lo que los alumnos podrían regresar a clases hasta el 12 de enero de 2026.

¿Cuándo hay puente en noviembre?

En noviembre hay dos puentes: el primero es el lunes 18 de noviembre por la conmemoración de la Revolución Mexicana; el segundo es el 28 de noviembre, ya que se llevará a cabo Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria.