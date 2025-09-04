Buenas noticias para los que son fanáticos del futbol (y para los que no también), ya que se acaba de declarar que por la Inauguración del Mundial 2026, que se realizará en la Ciudad de México, se dará día feriado, esto con la finalidad de que los aficionados no se pierdan el partido inaugural que disputará la selección mexicana. Tras este anuncio, surgieron algunas dudas de los trabajadores y padres de familia, porque no saben si les tienen que pagar doble si laboran ese día, o bien, si habrá clases en las escuelas. Te contamos lo que señala la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Falta menos de un año para el inicio del Mundial 2026 que se llevará a cabo en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La Copa Mundial será la vigésima tercera edición organizada por la FIFA y la CDMX será el lugar que albergará la inauguración de tan importante evento deportivo.

Asimismo, otros estados de la República Mexicana también serán sedes de varios juegos del Mundial: en Jalisco y Nuevo León se realizarán algunos de los partidos más relevantes. Con esta emoción futbolera que comienza a despertar en la población es que la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, declaró que el día de la Inauguración del Mundial 2026 será feriado en la capital.

“Ese día, que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda, en este caso, tener ese día para disfrutar el Mundial”, señaló. La mandataria confirmó que la declaratoria de feriado tiene como objetivo facilitar la movilidad, garantizar la seguridad y permitir que la ciudadanía participe en este evento.

¿Qué día es la Inauguración del Mundial 2026?

La Inauguración del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Estado Azteca el próximo jueves 11 de junio de 2026, con horario aún por confirmar. Lo que sí se sabe del partido inaugural es que jugará la selección mexicana con un rival aún por definir. La Copa Mundial de Futbol 2026 concluirá el 19 de julio de 2026, por lo que casi será un mes de partidos.

¿Qué quiere decir un día feriado?

De acuerdo con el gobierno de México, día feriado o día festivo es aquel que no e laborable y se considera como descanso obligatorio. Los días de descanso obligatorio se encuentran señalados en el artículo 74 de la LFT.

¿Cuánto me deben de pagar si trabajo el día de la Inauguración del Mundial 2026?

De acuerdo con las autoridades, los trabajadores y los patrones deberán determinar el número de empleados que deban prestar sus servicios en los días feriados. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague por trabajar en esa fecha de descanso obligatorio.

¿Recibiré PAGO DOBLE si trabajo el día feriado de la Inauguración del Mundial 2026?

Para ser declarado como día feriado, dicho día debe estar establecido en el Artículo 74 de la LFT o ser decretado por una disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). De ser así y si trabajas ese día de descaso obligatorio sí se te debe hacer un pago doble, es decir, se te deberá cubrir el salario diario normal más el doble.

¿Habrá clases el día de la Inauguración del Mundial 2026 según la SEP?

Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no se ha pronunciado al respecto, tampoco ha señalado que el 11 de junio de 2026 los estudiantes de nivel básico de educación no tendrán clases debido al día feriado por la Inauguración del Mundial 2026. Sin embargo, te recomendamos mantenerte al pendiente de los avisos que emita a través de sus medios de comunicación oficiales.