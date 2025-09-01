Boston se prepara para recibir a miles de aficionados del fútbol como una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y no solo promete emociones deportivas, sino también una experiencia turística inolvidable.

Con partidos programados en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts, los visitantes tendrán la oportunidad de explorar una ciudad que combina historia revolucionaria, cultura universitaria, gastronomía de primer nivel y paisajes costeros únicos.

Aquí te presentamos una guía de atracciones imperdibles para aprovechar al máximo tu viaje.

1. Freedom Trail

Este recorrido histórico de 4 kilómetros conecta 16 sitios clave de la Revolución Americana. Comienza en el Boston Common, el parque público más antiguo del país, y pasa por lugares emblemáticos como la Old State House, la Old South Meeting House y el USS Constitution. Es ideal para quienes desean conocer la historia fundacional de Estados Unidos mientras caminan por calles llenas de legado.

2. Museum of Fine Arts

Ubicado en Huntington Avenue, este museo alberga cerca de 500,000 obras de arte, desde tesoros nacionales hasta piezas contemporáneas. Fundado en 1876, es uno de los más grandes del país y ofrece programas educativos y exhibiciones que enriquecen la experiencia cultural de cualquier visitante.

3. Fan Pier

Este moderno destino costero ofrece vistas espectaculares del puerto de Boston, arquitectura contemporánea y una excelente oferta gastronómica. En sus alrededores se encuentran el Museo de los Niños, el Instituto de Arte Contemporáneo y el Monumento a los Héroes Caídos de Massachusetts, lo que lo convierte en un punto ideal para pasar el día.

4. New England Aquarium

Ubicado en Central Wharf, este acuario es líder mundial en conservación marina. Alberga especies como el pingüino africano, el pulpo gigante del Pacífico y la tortuga marina verde. Es una parada educativa y entretenida para todas las edades.

5. Boston Common y Public Garden

Estos parques adyacentes ofrecen un respiro natural en medio de la ciudad. Boston Common es el punto de partida del Freedom Trail y cuenta con áreas recreativas y el famoso Frog Pond. El Public Garden, por su parte, es conocido por sus botes cisne y jardines florales, ideales para paseos tranquilos.

6. Fenway Park

El estadio de béisbol más antiguo de las Grandes Ligas y hogar de los Boston Red Sox. Asistir a un partido aquí es una experiencia auténtica y emocionante, incluso si no eres fanático del béisbol.

7. Quincy Market

Parte del histórico Faneuil Hall Marketplace, este mercado es un paraíso gastronómico. Aquí puedes probar platos típicos como el lobster roll, clam chowder, pastel de crema de Boston y los tradicionales frijoles horneados. Todo en un ambiente animado y lleno de historia.

8. Boston Harbor Islands

Este parque nacional está compuesto por 34 islas y penínsulas. Ofrece actividades como caminatas, observación de aves, picnics y campamentos. Es perfecto para quienes buscan una conexión con la naturaleza sin alejarse demasiado de la ciudad.

9. Tour para ver ballenas

De mayo a septiembre, Boston ofrece uno de los mejores espectáculos naturales: el avistamiento de ballenas. Los cruceros salen desde el puerto y garantizan avistamientos en casi todos los viajes, brindando una experiencia inolvidable en el Atlántico.

10. Barrios con encanto

Explora Beacon Hill, con sus calles adoquinadas y casas de ladrillo rojo; North End, la “Pequeña Italia” de Boston, famosa por su historia y cocina italiana; y Cambridge, hogar de las prestigiosas universidades Harvard y MIT, que ofrecen visitas guiadas a sus históricos campus.