Si estás planeando un viaje a Estados Unidos, es importante que revises cuidadosamente lo que empacas en tu maleta documentada. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha actualizado recientemente su lista de objetos prohibidos, incluyendo nuevas restricciones que podrían afectar a quienes llevan herramientas para el cabello.

Nuevas restricciones: herramientas inalámbricas para el cabello

La TSA ha anunciado que los siguientes artículos ya no están permitidos en el equipaje documentado:

Planchas y rizadores inalámbricos que contienen cartuchos de gas

que contienen cartuchos de gas Herramientas para el cabello alimentadas con butano

Cartuchos de gas de repuesto para estos dispositivos

Estos productos representan un riesgo por contener gases comprimidos inflamables, por lo que su transporte en la zona de carga del avión está prohibido. Sin embargo, sí se pueden llevar en el equipaje de mano, siempre que tengan una cubierta de seguridad que evite su activación accidental.

Por otro lado, las herramientas para el cabello que se conectan a la corriente eléctrica (como planchas con cable) siguen permitidas tanto en el equipaje de mano como en el documentado.

¿Qué es el equipaje documentado?

El equipaje documentado es aquel que entregas en los mostradores de la aerolínea antes de abordar. Se transporta en la bodega del avión y lo recoges en la zona de reclamo de equipaje al llegar a tu destino. Generalmente, puedes llevar entre 23 y 25 kilos, aunque algunas aerolíneas permiten más peso por un costo adicional.

Otros objetos prohibidos en el equipaje documentado

Además de las herramientas inalámbricas para el cabello, la TSA prohíbe los siguientes artículos:

Bebidas alcohólicas con más de 70% de alcohol (como ron 151 o alcohol de grano)

Municiones, salvo que estén correctamente embaladas y se cumplan requisitos específicos

Materiales peligrosos (HAZMAT), como ciertos aerosoles insecticidas

Herramientas peligrosas, como hachas o machetes (permitidas solo si están bien embaladas)

Recomendaciones para empacar

El Departamento de Transporte de Estados Unidos sugiere aplicar el sentido común al momento de preparar tu maleta documentada. Evita incluir:

Objetos de valor, como joyas, dinero o aparatos electrónicos importantes

Artículos con valor sentimental, que podrían perderse o dañarse

Recuerda que tu maleta pasa por múltiples procesos antes de llegar al avión: cintas transportadoras, inspecciones, manipulación por personal de carga… y aunque los extravíos son poco comunes, pueden ocurrir.