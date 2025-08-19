Este fin de semana, el cielo nocturno nos regalará un fenómeno poco frecuente, que ha generado especulaciones apocalípticas. ¿Qué es, por qué ocurre y qué tiene qué ver con el fin de los tiempos? A continuación te lo contamos.

¿Qué es la Luna negra y cuándo ocurrirá?

El evento astronómico del que te hablamos es la Luna Negra, un fenómeno que se produce cuando hay una segunda Luna Nueva dentro de un mismo mes calendario (calendario lunar), dicen los científicos.

Lo anterior es inusual durante el año debido a que normalmente sólo hay una Luna Nueva por mes, exactamente cada 29.5 días.

Su nombre no es meramente declarado científicamente, sino que está vinculado a un simbolismo y folclore especial que se usa para “referirse a un fenómeno inusual del calendario lunar”, dice The Almanac.

¿Será visible la Luna Negra? La llamada Black Moon en inglés no será vista desde nuestra perspectiva en la Tierra, ya que durante la Luna Nueva, la cara iluminada de la Luna está opuesta a la Tierra, lo que impide que refleje luz solar hacia nosotros.

Sin embargo, la Luna Nueva puede verse en áreas totalmente oscuras, sin contaminación lumínica artificial; como tal se verá un círculo más oscuro que el resto del firmamento.

La Luna Negra es estacional y ocurre cuando hay cuatro Lunas Nuevas en una estación del año, algo que ocurre cada 33 años.

La Luna Negra, ¿es una señal apocalíptica?

Realmente la Luna Negra no es señal del fin de los tiempos ni una profecía bíblica que indique la catástrofe humana.

Los temores sobre el fin de los tiempos vinculado a este fenómeno han surgido debido a un pasaje bíblico en el que se describe un evento astronómico donde la Luna no brilla: “El Sol se oscurecerá, y la Luna no dará su resplandor”, apunta el texto Marcos 13:24.

¿Cuándo es la Luna Negra en 2024?

La Luna Negra de agosto ocurrirá el próximo sábado 23 de agosto de 2025 a las 00:06 horas tiempo de la Ciudad de México , que es cuando ocurrirá la Luna Nueva del mes.

Time And Date explica el fenómeno astronómico de la siguiente forma: “Debido a que la Luna Nueva se define como el momento en el tiempo en el que el Sol, la Luna y la Tierra están alineados, las Lunas Negras pueden ocurrir en diferentes meses según la zona horaria”.