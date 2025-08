En agosto habrá varios fenómenos astronómicos imperdibles que serán vistos con facilidad desde nuestra perspectiva del hemisferio norte de la Tierra; uno de ellos es la Luna llena de Esturión.

¡No te la pierdas! Esta Luna está a punto de ocurrir como un evento astronómico curioso y bastante esperado por los amantes de la astronomía y la ciencia. Sigue leyendo para conocer los detalles.

¿Cuándo hay Luna llena en agosto? Así será la Luna de Esturión

¡Marca tu calendario! La Luna llena de agosto, también conocida como Luna Llena de Esturión, ocurrirá el sábado 9 de agosto a las 2:12 a. m. , hora central de México.

El fenómeno recibe su nombre de las tradiciones antiguas e influencias nativas americanas y europeas; según The Almanac, el nombre está vinculado con la prolífica pesca del pez Esturión durante esta parte del verano.

Cabe destacar que el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para el momento en que la Luna alcanza su fase llena. Acá te explicamos la dinámica de los nombres del fenómeno mensual.

¿Por qué se llama Luna Esturión?

Los nombres de la Luna llena utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares, influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale una vez.

Por tradición, la Luna de agosto es nombrada Luna Esturión porque en este pez se pescaba más fácil a finales en esta parte del verano.

Los esturiones son peces con aspecto prehistórico se asemejan a un fósil. Su origen se remonta a más de 136 millones de años.

Otros nombres que recibe la Luna de agosto son: Flying Up Moon porque en esta temporada los pájaros están listos para volar por primera vez; Corn Moon, Harvest Moon y Ricing Moon que hacen alusión a la temporada de recolectar cultivos maduros.

De acuerdo con los informes, a la Luna de agosto también se le llama Luna azul debido a que es la tercera de las cuatro Lunas llenas del verano.

Desfile planetario de agosto 2025

Poco después de la Luna llena ocurrirá una alineación planetaria, también conocida como desfile planetario, en la que se verán seis planetas dentro del mismo campo de visión, al mismo tiempo.

El lunes 11 de agosto se apreciará Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, Neptuno y Saturno cerca entre sí desde nuestra perspectiva.

Se estima que el fenómeno se verá en las primeras horas de la madrugada del 11 desde México.