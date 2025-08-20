El Tren Maya sorprendió a todos con una promoción para que turistas nacionales recorran el sureste mexicano pagando menos: se trata de una oferta de 2x1 en boletos para subirse al tren y recorrer su ruta que abarca varios estados. Si te interesa aprovechar dicha promoción, entérate para quiénes aplica y hasta cuándo estará disponible.

El Tren Maya es la infraestructura ferroviaria que conecta a varios estados de la República Mexicana, siendo estos Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.​ Desde que comenzó sus operaciones, en diciembre de 2023, ha transportado a miles de personas.

Hoy en día, el Tren Maya ofrece varias promociones y paquetes turísticos para recorrer esa región del país; una de las ofertas que aún se encuentra disponible es la de los boletos 2x1 para ciertos usuarios. A través de sus redes sociales informaron sobre dicha promoción y establecieron los requisitos para poder acceder a este beneficio.

¿Quiénes puede comprar boletos del Tren Maya 2x1?

La promoción especial de los boletos del Tren Maya al 2x1 es para estudiantes de México, así lo informaron las autoridades.

Requisitos para aprovechar promoción 2x1 de boletos del Tren Maya

Para aprovechar la promoción, los estudiantes tienen que:

Presentar su credencial .

. Acudir por los boletos directamente en las taquillas de estaciones y puntos de venta físicos.

¿Hasta cuánto estará la promoción 2x1 de boletos del Tren Maya?

La promoción será válida hasta el domingo 31 de agosto 2025, por lo que aún tienes tiempo para aprovecharla.

¿Cuánto cuesta un boleto del Tren Maya?

El precio de los boletos del Tren Maya varía de acuerdo con el destino, si eres turista mexicano o extranjero o si vives en la región. Los tickets de clase turista pueden costar entre $74 y $243 pesos, mientras que los de clase premier están entre $128 y $420 pesos.

¿Dónde empieza y dónde termina el Tren Maya?

El Tren Maya comienza en Palenque, Chiapas, y termina en Cancún, Quintana Roo, recorriendo la península de Yucatán. La ruta completa abarca aproximadamente 1,554 kilómetros y atraviesa Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cuáles son los horarios del Tren Maya?

Los horarios del Tren Maya dependen según la ruta y la estación que tomes; te recomendamos consultar la página oficial del Tren Maya (trenmaya.gob.mx) para obtener información actualizada.