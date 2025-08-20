El Gobierno de México afirmó este miércoles que el incidente ocurrido el martes con el Tren Maya fue un “percance de vía” debido a una “anomalía” y no fue un descarrilamiento como se informó en un principio, y confirmó que no hubo lesionados.

Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, explicó que el choque entre dos vagones en Izamal, Yucatán, se debió a “una anomalía” en el diseño ferroviario que, aparentemente se activó por error y, por ello, será necesario llevar a cabo una revisión técnica.

“Cuando pasa el segundo convoy del coche número tres, el aparato cambia de posición completamente (...) ¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar porque no debió haber pasado”, señaló el funcionario.

Apuntó que la falla ya fue reportada a la Fiscalía General de la República (FGR) para que los peritos verifiquen cuáles fueron las causas del suceso.

¿Cuántas personas resultaron lesionadas por el incidente del Tren Maya?

El incidente ocurrió el martes alrededor de las 13:48, cuando el tren 304, en su ruta de Cancún a Mérida, “sufrió un percance de vía”, al accesar “a baja velocidad a los andenes de la estación”.

Lozano Águila indicó que ninguno de los pasajeros presentó lesiones significativas y que se aplicaron los protocolos correspondientes para atenderlos.

“Inmediatamente después del incidente se aplicaron los protocolos de seguridad. La maquinista al sentir el jalón de desacople de la vía aplica el freno de emergencia, como está previsto. El freno de de emergencia funciona inmediatamente y detiene el tren (...) los pasajeros (terminan) sin afectaciones ni lesiones”, acotó.

Además, aseveró que se ofreció a los 261 usuarios afectados una alternativa para continuar su trayecto o la opción de esperar un “tren especial” para seguir su recorrido.

“No hubo afectación en los servicios o corridas del día. No interrumpimos los servicios”, señaló el funcionario.

Asimismo, apuntó que una vez que se determinen las causas del hecho se establecerán acciones correctivas para garantizar la seguridad de las personas y también las operaciones del tren.

Este suceso se sumó a al menos otros dos descarrilamientos previos del Tren Maya en los poco más de dos años que lleva en operación; el de marzo de 2024 en la estación Tixkokob, en el mismo estado de Yucatán; y el de enero de 2025 en Limones, en Quintana Roo