El Tren Maya se descarriló en el tramo 3 en inmediaciones de la estación Izamal, ubicada en el estado de Yucatán, habría al menos un vagón afectado.

De acuerdo con medios locales, el incidente fue registrado a través de videos en los que muestran uno de los vagones afuera de los rieles totalmente inclinado sobre una vía segundaria.

En el video se muestran al menos a tres personas caminando sobre la graba de lo que parece la estación supervisados por un hombre uniformado.

"Hay que seguir avanzando por favor", se escucha la voz de otro sujeto, lo que podría indicar que posiblemente personal del Tren Maya habría estado evacuando a los pasajeros afectados.

Hasta el momento no se indica la fecha precisa o si hubo personas lesionadas.

Tren Maya. Mérida-Cancún. pic.twitter.com/sNMv4D8vgQ — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) August 19, 2025

Cabe destacar que la estación Izamal está ubicada en inmediaciones de la ruta que conecta Mérida-Cancún.

El Tren Maya conecta a cinco estados al sureste del país, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, además forma parte de los megaproyectos impulsados durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta no es la primera vez que el Tren Maya se descarrila o presenta algún incidente en su ruta, en ocasiones anteriores los propios pasajeros han reportado los hechos en redes sociales.

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional, quien tiene bajo su resguardo su construcción y administración, no ha emitido un reporte oficial sobre este incidente.