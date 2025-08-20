¿Quieres explorar Asia sin complicarte con trámites de visa? Los mexicanos pueden ingresar a varios países asiáticos únicamente con su pasaporte, lo que facilita enormemente la planificación de un viaje por este fascinante continente.

¿Qué necesitas para viajar?

El pasaporte mexicano es el documento esencial para viajar al extranjero. Se solicita ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y tiene distintos costos según la vigencia que elijas. Este documento acredita tu identidad y nacionalidad ante las autoridades migratorias internacionales, y también te permite solicitar ayuda consular en caso de emergencia.

Países asiáticos que no requieren visa para mexicanos

Según el ranking de Henley & Partners, el pasaporte mexicano permite el ingreso sin visa a los siguientes países de Asia:

Armenia

Bahrein

Catar

Corea del Sur

Emiratos Árabes Unidos

Filipinas

Hong Kong

Indonesia

Irán

Israel

Japón

Jordania

Kazajistán

Líbano

Macao

Malasia

Omán

Palestina

Singapur

Sri Lanka

Uzbekistán

Países con visa a la llegada o eVisa

Algunos países permiten el ingreso con visa a la llegada o mediante una eVisa, lo que significa que no necesitas tramitarla con antelación en una embajada:

Qatar: Visa a la llegada (hasta 30 días).

Visa a la llegada (hasta 30 días). Emiratos Árabes Unidos: Visa a la llegada o eVisa.

Visa a la llegada o eVisa. Filipinas: Sin visa por hasta 30 días o visa a la llegada.

Sin visa por hasta 30 días o visa a la llegada. Georgia: eVisa o permiso electrónico.

eVisa o permiso electrónico. Sri Lanka: Visa a la llegada o eVisa (30 días).

Visa a la llegada o eVisa (30 días). Tailandia: Sin visa por hasta 30 días.

Sin visa por hasta 30 días. Uzbekistán: Sin visa por hasta 30 días.

Sin visa por hasta 30 días. Vietnam: eVisa (hasta 90 días).

Recomendaciones antes de viajar al extranjero

Aunque no se requiere visa, las autoridades migratorias pueden pedirte ciertos documentos para comprobar que tu estancia será temporal. La SRE recomienda:

Llevar una copia fotostática de tu pasaporte o enviarte una foto por correo electrónico en caso de robo o pérdida.

Tener a la mano tus boletos de avión de ida y vuelta y los datos de hospedaje.

No portar sustancias o artículos prohibidos.

Contratar un seguro de gastos médicos mayores con cobertura internacional.

Respetar las leyes locales y las normas culturales de cada país.

Viajar por Asia con tu pasaporte mexicano es más fácil de lo que imaginas. Ya sea que quieras conocer templos en Japón, playas en Filipinas o rascacielos en Emiratos Árabes, muchos destinos están al alcance sin necesidad de visa. Solo asegúrate de cumplir con los requisitos básicos y prepárate para una aventura inolvidable.