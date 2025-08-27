Universal Destinations & Experiences, la división de entretenimiento temático de Comcast NBCUniversal, ha elegido a Chicago como la próxima sede de su revolucionaria experiencia de terror inmersivo: Universal Horror Unleashed.

Ésta será la segunda instalación permanente de la marca, y la primera en el Medio Oeste de Estados Unidos, marcando un hito en la expansión de Universal hacia nuevos mercados con propuestas originales y audaces.

El proyecto transformará un edificio comercial vacío de 114,000 pies cuadrados, ubicado en 700 W. Chicago Avenue, justo frente al nuevo Casino Bally’s, en una atracción de clase mundial dedicada al horror.

Con una apertura prevista para 2027, el recinto ofrecerá laberintos escalofriantes, sustos inolvidables, bares temáticos, una propuesta gastronómica única y una tienda con mercancía exclusiva.

Además de brindar entretenimiento durante todo el año, se espera que genere más de 400 empleos permanentes, desde actores especializados en sustos ("scareactors") hasta artistas protésicos y líderes operativos.

El impacto económico proyectado supera los 1,000 millones de dólares, según World Business Chicago, lo que convierte a esta inversión en una de las más significativas en el sector del entretenimiento local.

Autoridades estatales y municipales celebraron la decisión de Universal, destacando el potencial de revitalización urbana, generación de empleo y posicionamiento de Chicago como un destino turístico de primer nivel. El proyecto contará con incentivos estatales a través del programa EDGE, diseñado para fomentar el crecimiento económico en Illinois.

Con esta iniciativa, Universal refuerza su compromiso de ofrecer experiencias narrativas inmersivas que conecten con los fanáticos del terror durante todo el año.

La llegada de Universal Horror Unleashed a Chicago no solo promete emociones intensas, sino también una transformación urbana que consolidará a la ciudad como el nuevo epicentro del horror en Estados Unidos.