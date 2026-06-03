La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 está por terminar y la Selección Mexicana afrontará su última prueba antes del torneo más importante del futbol. El duelo entre México y Serbia ha despertado gran expectativa entre los aficionados, quienes buscan conocer el horario, el canal de transmisión y dónde ver en vivo el encuentro. Aquí te compartimos todos los detalles.

El partido de México vs Serbia servirá para que Javier Aguirre afine los últimos detalles de su equipo antes del debut mundialista, por lo que se espera una alineación cercana a la que utilizará en la justa internacional.

¿Cuándo juega México vs Serbia?

El partido amistoso entre México y Serbia se disputará el jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.

¿A qué hora juega México vs Serbia?

El encuentro está programado para iniciar a las 20:00 horas.

Se recomienda verificar la programación local, ya que algunos horarios pueden variar dependiendo de la región.

¿Dónde ver México vs Serbia EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el partido a través de las principales cadenas que transmiten los encuentros de la Selección Mexicana.

Canal 5

Azteca 7

Streaming

ViX.

¿Por qué es importante este partido para México?

Más allá de ser un amistoso, el encuentro ante Serbia será la última evaluación formal antes del arranque del Mundial 2026.

Javier Aguirre buscará afinar el funcionamiento colectivo, definir titulares para el partido contra Sudáfrica del próximo 11 de junio y generar confianza antes del debut mundialista

¿Quiénes podrían ser titulares en el México vs Serbia?

Aunque la alineación oficial se conocerá poco antes del partido, algunos de los futbolistas que apuntan a iniciar son:

-Portero: Raúl Rangel

-Defensas: César Montes y Jesús Gallardo

-Centrocampistas: Gilberto Mora y Edson Álvarez

-Delanteros: Raúl Jiménez y Alexis Vega.