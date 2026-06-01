La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el próximo 11 de junio, día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, no habrá clases para estudiantes de educación básica y media superior en la capital del país.

Durante un evento público, Brugada informó que la medida fue comunicada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, con el objetivo de facilitar la movilidad y permitir que la ciudadanía participe en las actividades relacionadas con el arranque del torneo internacional.

"El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que no habrá clases, esto es importante, estamos hablando del día de la inauguración", declaró la mandataria capitalina.

No habrá clases el 11 de junio en CDMX

La suspensión de actividades escolares aplicará para alumnos de educación básica y media superior en la Ciudad de México durante el día de la inauguración del Mundial 2026, evento que atraerá a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Sin embargo, Clara Brugada adelantó que diversas instituciones de la ciudad informarán próximamente sobre la suspensión de labores para sus trabajadores.

Aunque no detalló qué dependencias o entidades aplicarán esta medida, señaló que cada institución dará a conocer oportunamente los lineamientos que seguirán durante la jornada inaugural del Mundial.

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La jefa de Gobierno también reveló que se hizo una convocatoria al sector empresarial para que, de manera voluntaria, adopte esquemas de trabajo a distancia o modalidades flexibles durante el 11 de junio.

"Se hizo la convocatoria para que, de manera voluntaria, los empresarios puedan utilizar otro tipo de formas de cómo puedan trabajar ese día, sin que se tengan que trasladar", explicó Brugada.

CDMX se prepara para la inauguración del Mundial 2026

La Ciudad de México será una de las sedes principales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá.

Las autoridades capitalinas han comenzado a implementar diversas estrategias para garantizar la movilidad, seguridad y operación de servicios durante los días de mayor afluencia turística, especialmente en la jornada inaugural, que se perfila como uno de los eventos más importantes del año para la capital.