Miles de aficionados en Estados Unidos ya planean su viaje a México para vivir la fiesta del Mundial 2026. Es verdad que México no pide tantos documentos de entrada a los estadounidenses. Sin embargo, antes de cruzar la frontera o tomar un vuelo, es clave verificar los requisitos migratorios y aduaneros.

Además, tanto el Departamento de Estado como la Embajada de Estados Unidos en México han dado algunas recomendaciones para evitar contratiempos.

Requisitos para entrar a México desde Estados Unidos

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y autoridades migratorias mexicanas, estos son los puntos esenciales:

1. Pasaporte vigente

Los ciudadanos estadounidenses deben presentar un pasaporte válido al momento de ingresar a México, especialmente si viajan por avión. El pasaporte debe estar vigente durante toda la estancia.

No se requiere visa para viajes turísticos menores a 180 días. Sólo necesitas una visa si planeas quedarte más de 180 días o si vas a estudiar, trabajar o residir en México.

2. Forma Migratoria Múltiple

Es el permiso de entrada a México:

Por avión: se genera de forma digital en aeropuertos.

Por tierra: debes llenarla en línea o en una oficina del Instituto Nacional de Migración.

La autoridad migratoria determina el tiempo permitido de estancia al ingresar al país, con un máximo de 180 días.

3. Requisitos adicionales

Aunque no siempre los piden, las autoridades mexicanas pueden solicitar:

Prueba de alojamiento (hotel o invitación).

Boleto de salida.

Comprobantes de solvencia económica.

Toma en cuenta que si llevas más de 10,000 dólares en efectivo, o su equivalente, debes declararlos ante aduanas. También debes declarar mercancía con valor superior a 300 dólares si entras por tierra o 500 dólares si llegas por avión.

Esto es lo que pasa al llegar a México por avión:

Presentas tu pasaporte.

Recibes el sello de entrada o comprobante digital.

Posible acceso a puertas electrónicas (E-Gate).

Esto es lo que pasa al llegar a México por tierra

Reciben tu pasaporte.

Llenas la Forma Migratoria Múltiple.

Si sales de la franja fronteriza, necesitas permiso para tu vehículo.

Si viajas desde Estados Unidos en auto:

Necesitarás un permiso temporal de importación si sales de la zona fronteriza. El permiso incluye un depósito reembolsable.

Excepciones:

Baja California.

Baja California Sur.

Parte de Sonora.

En estas zonas puedes circular sin trámite.

Consejos de la Embajada de Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses han emitido recomendaciones importantes para quienes viajen a México:

Evita problemas legales: No introduzcas drogas, ni siquiera marihuana medicinal. Están prohibidos los cigarrillos electrónicos o vapeadores. No ingreses armas, municiones, cuchillos o explosivos sin permisos oficiales.

En retenes o controles: Coopera con calma, evita actitudes agresivas y no intentes evadirlos.

Puedes ingresar una laptop o dispositivo personal sin impuestos, pero más de uno puede generar cargos. Los antecedentes penales pueden ser motivo de inadmisión.