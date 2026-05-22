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Si concluiste tu carrera técnica, profesional o posgrado satisfactoriamente en alguna institución académica del país es importante que solicites tu cédula profesional.
Este trámite que te permite avalar tus estudios es emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), dependencia federal que ahora te permite descargarla en línea.
Aquí en ViveUSA te explicamos el paso a paso:
- Ingresa al portal: www.gob.mx/cedulaprofesional
- Elije opción: "Solicita tu cédula profesional o duplicado"
- Revisa los requisitos que deberás tener a la mano para seguir avanzando
- Ahora elije: "Tramita tu cédula profesional o duplicado"
- Registra tu CURP y datos personales
- Da click en Continuar
- Revisa los datos que aparecen coincidan con los tuyos
- Escribe un correo electrónico
- Luego elige la cédula profesional registrada
- Elije la casilla "hago constar y bajo protesta de decir la verdad.."
- Luego con busca los archivos de e.firma y adjúntalos como se te solicita
- Ingresa tu contraseña de clave privada
- Verifica los datos de tu RFC
- Elije continuar
- Enseguida aparece la opción Método de Pago, escoge si lo harás con tarjeta para ingresar los datos correspondientes
- Da click en procesar pago
- Finalmente, te aparece un botón para descargar la cédula profesional. Guarda bien el archivo ya que contiene datos personales
¿Cuáles son los requisitos para descargar la cédula profesional?
Para realizar este trámite necesitas:
- CURP
- E.firma
- Tarjeta bancaria
¿Cuál es el costo cédula profesional 2026?
El costo de la cédula profesional de este año oscila alrededor de los $1,840.12 pesos.
Para consultar el precio del trámite de otro grado de estudios puedes ingresar al portal: https://tramites.sep.gob.mx/dgp
Te aparecerá un enlistado completo de los servicios o trámites disponibles y costo correspondientes.
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