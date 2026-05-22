Si concluiste tu carrera técnica, profesional o posgrado satisfactoriamente en alguna institución académica del país es importante que solicites tu cédula profesional.

Este trámite que te permite avalar tus estudios es emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), dependencia federal que ahora te permite descargarla en línea.

Aquí en ViveUSA te explicamos el paso a paso:

Ingresa al portal: www.gob.mx/cedulaprofesional

Elije opción: " Solicita tu cédula profesional o duplicado "

" Revisa los requisitos que deberás tener a la mano para seguir avanzando

Ahora elije: "Tramita tu cédula profesional o duplicado"

Registra tu CURP y datos personales

y datos personales Da click en Continuar

Revisa los datos que aparecen coincidan con los tuyos

Escribe un correo electrónico

Luego elige la cédula profesional registrada

Elije la casilla "hago constar y bajo protesta de decir la verdad.."

Luego con busca los archivos de e.firma y adjúntalos como se te solicita

y adjúntalos como se te solicita Ingresa tu contraseña de clave privada

Verifica los datos de tu RFC

Elije continuar

Enseguida aparece la opción Método de Pago , escoge si lo harás con tarjeta para ingresar los datos correspondientes

, escoge si lo harás con tarjeta para ingresar los datos correspondientes Da click en procesar pago

Finalmente, te aparece un botón para descargar la cédula profesional. Guarda bien el archivo ya que contiene datos personales

¿Cuáles son los requisitos para descargar la cédula profesional?

Para realizar este trámite necesitas:

CURP

E.firma

Tarjeta bancaria

¿Cuál es el costo cédula profesional 2026?

El costo de la cédula profesional de este año oscila alrededor de los $1,840.12 pesos.

Para consultar el precio del trámite de otro grado de estudios puedes ingresar al portal: https://tramites.sep.gob.mx/dgp

Te aparecerá un enlistado completo de los servicios o trámites disponibles y costo correspondientes.