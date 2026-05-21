Miles de trabajadores en México siguen esperando el pago de utilidades 2026 y desconocen cuál es la fecha límite oficial para recibir este dinero. Si todavía no te depositan, entérate hasta qué día tienen para hacerlo y qué puedes hacer en caso de que tu empresa no te pague las utilidades.

El reparto de utilidades 2026 ha sido de los temas más comentados en las últimas semanas, debido a que el plazo para que se deposite dicho dinero está por llegar a su fin y muchos trabajadores refieren que aún no les hacen llegar dicho depósito.

Es fundamental que sepas que el reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado, así lo señala la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

¿Cuál es la fecha límite para el pago de utilidades 2026?

En México, la fecha límite para pagar utilidades depende del tipo de patrón:

-Si trabajaste para una empresa: del 1 de abril al 30 de mayo

-Si trabajaste para una persona: del 1 de mayo al 29 de junio.

¿Quiénes tienen derecho al reparto de utilidades 2026?

Tienen derecho al pago de utilidades quienes:

Trabajaron al menos 60 días durante el año fiscal

Laboraron para una empresa con ganancias reportadas

Mantuvieron una relación laboral formal.

También pueden recibir utilidades:

*Extrabajadores

*Personas despedidas

*Quienes renunciaron recientemente.

*Siempre que hayan trabajado el tiempo requerido.

¿Qué hacer si no te depositan las utilidades?

Si la empresa no realiza el pago antes de la fecha límite, los trabajadores pueden:

Solicitar aclaración al patrón Acudir a la PROFEDET (brinda asesoría gratuita) Presentar un reclamo.

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT), si el trabajador no recibe esta prestación o se le paga de forma incompleta, tiene un plazo de un año, contado a partir del día siguiente a la fecha límite establecida, para reclamar el pago de las utilidades.

¿Cómo saber cuánto te toca de utilidades?

El Servicio de Administración Tributaria informó que el límite del monto a recibir será equivalente a tres meses de salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos tres meses años.

¿Qué empresas no están obligadas a pagar utilidades?

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX detalló que quienes no están obligados a dar utilidades son: