Eva Longoria volvió a conquistar la alfombra roja del Festival de Cannes 2026, demostrando por qué es una de las grandes estrellas de esta alfombra roja. La actriz y productora acaparó la atención desde su llegada, deslumbrando con un look que la colocó entre las mejor vestidas del evento.

Para esta ocasión especial, Longoria eligió un vestido de lentejuelas en un tono guinda profundo que resaltaba su silueta. La pieza, creada por el diseñador Sergio Hudson para su colección Primavera/Verano 2026, destacaba por sus atrevidas aberturas y un escote al centro que añadía un toque moderno y sensual sin perder la elegancia.

La estrella completó su atuendo con accesorios cuidadosamente seleccionados, como grandes arracadas y piezas de joyería que aportaron brillo a su estilismo. Su peinado recogido y un maquillaje en tonos suaves lo fueron todo.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, donde sus seguidores llenaron de elogios su aparición. Los comentarios destacaban su belleza, elegancia y presencia. Eva Longoria es una invitada frecuente al Festival de Cannes y usó varios looks a lo largo del día.

En entrevistas recientes, Eva Longoria ha compartido que está priorizando su bienestar y tiempo en familia, reorganizando su vida para enfocarse en lo que realmente le importa. “No me importa envejecer, solo quiero hacerlo bien”, declaró en una entrevista, reflejando una filosofía de vida centrada en el equilibrio y el autocuidado.

Actualmente, divide su residencia entre México y España, y ha adoptado un estilo de vida saludable que incluye ayuno intermitente 16:8, alimentación basada en proteínas magras, verduras, grasas saludables y carbohidratos complejos, y una rutina de ejercicios que incluye caminatas, montañismo y juegos con su hijo.

Eva Longoria continúa activa en el mundo del entretenimiento, con participaciones recientes en series como Only Murders in the Building. En una conversación con Byrdie, compartió que su confianza en sí misma viene de las mujeres fuertes que la rodearon desde pequeña: “Sabía que tendría éxito porque estaba rodeada de mujeres independientes, inteligentes y generosas”.

En su aparición en Good Morning America, habló sobre cómo ha cambiado su enfoque profesional: ahora dice “no” a proyectos que la alejan de su familia o que no se alinean con su bienestar.

Eva Longoria asegura que está viviendo una de las mejores etapas de su vida, disfrutando de su privacidad y de su relación con su esposo, el empresario mexicano José Bastón. Aunque creció en Texas y vivió en Los Ángeles, ahora encuentra su hogar entre España y México, viajando constantemente para mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional.