El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó que el pago correspondiente a junio será adelantado y depositado desde mayo para miles de pensionados en México, una medida que ha generado gran interés entre los adultos mayores que esperan el próximo depósito. ¿Cuándo será? Aquí te compartimos la fecha exacta.

Como ocurre cada año con el calendario de pagos, la pensión se entrega antes del inicio del nuevo mes, permitiendo que los adultos mayores dispongan de su dinero con anticipación. Aunque es algo que se hace con regularidad, los pensionados siempre tienen dudas con respecto a cuándo caerá el dinero.

Sobre todo si de por medio hay algún día de descanso oficial o algún tipo de cambio de última hora, que puede suceder, pero sobre el que las autoridades avisarán con tiempo a sus beneficiarios en caso de que suceda.

¿Cuándo depositará el ISSSTE la pensión de junio?

De acuerdo con el calendario oficial del ISSSTE, el pago de junio se realizará durante los últimos días de mayo, por lo que miles de pensionados podrán cobrar antes de que inicie el siguiente mes.

La fecha es el viernes 29 de mayo.

El depósito será enviado directamente a las cuentas bancarias registradas por los beneficiarios.

¿Quiénes recibirán el pago adelantado de la Pensión ISSSTE junio 2026?

El adelanto aplica para:

-Pensionados y jubilados del ISSSTE

-Personas inscritas en el sistema de pensiones del instituto

-Beneficiarios que reciben su pago mediante depósito bancario

En general, el pago se dispersa de manera automática para todos los derechohabientes activos.

¿Por qué adelantan el depósito?

El ISSSTE acostumbra adelantar los pagos cuando el inicio de mes coincide con fines de semana, días inhábiles o ajustes operativos bancarios. Esto permite que los pensionados tengan acceso a sus recursos sin retrasos. La medida también busca facilitar la organización financiera de los adultos mayores.

De manera general, las autoridades pidieron a los beneficiarios: