¿Ya te urgen las vacaciones? Si estás esperando con ansias el fin del ciclo escolar 2025-2026, entonces prepárate porque muy pronto terminarán las clases: la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la fecha del último día de actividades escolares, así como el día en que empiezan las vacaciones de verano. ¡Anótalas en tu calendario!

Comienza la cuenta regresiva para el fin del ciclo escolar 2025-2026: millones de alumnos y padres de familia están a la espera de que concluyan las labores para así poder disfrutar de varios días de descanso en lo que comienza el siguiente año escolar, el cual se espera dé inicio en agosto de 2026.

En los últimos días ha circulado la noticia de que posiblemente haya una modificación en el calendario oficial de la SEP esto debido al Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá; en el país se llevarán a cabo alrededor de 13 partidos, por lo que se plantea la idea de que los días en los que haya juego se suspendan las clases, incluso se habla de la posibilidad de que adelanten el término del ciclo escolar.

Ante estas dudas es que millones de estudiantes en México se preguntan cuándo es el último día de clases y, por ende, cuándo es el inicio de las vacaciones de verano.

¿Cuál es el último día de clases del ciclo escolar 2026?

De acuerdo con el calendario oficial, el ciclo escolar concluirá en julio de 2026. Según el calendario vigente de la SEP, el último día de clases es:

El miércoles 15 de julio de 2026

Previamente se realizarán actividades de cierre, evaluaciones finales y entrega de boletas.

Aunque la fecha exacta puede variar ligeramente por entidad o ajustes escolares, en general el fin del ciclo está programado para la segunda quincena de julio.

¿Cuándo inician las vacaciones de verano 2026?

Las vacaciones comienzan inmediatamente después del cierre del ciclo escolar, es decir, a partir del 15 de julio, los alumnos disfrutarán de 4 a 6 semanas de descanso.

Este periodo representa el descanso más largo del calendario escolar en México.

¿Puede cambiar la fecha del fin de clases?

Depende, la SEP establece un calendario oficial, pero pueden existir ajustes por decisiones en situaciones extraordinarias.

Te recomendamos mantenerte atento a cualquier actualización oficial de la SEP para confirmar el día exacto en tu escuela.