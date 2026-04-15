Las autoridades encargadas de la Beca Rita Cetina ya anunciaron las fechas en la que realizarán la entrega de tarjetas a los nuevos beneficiarios. ¿Vas a ir por la tuya? Si es así, es fundamental que sepas dónde ir por tu plástico, para que no tengas problema a la hora de cobrar el apoyo económico. De igual forma, conoce cómo activarla una vez que la tengas y cuándo cae el primer pago. ¡Toma nota de esta información!

En un comunicado, las autoridades informaron que la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar se hará para aquellos alumnos y padres de familia que se registraron para recibir la Beca Rita Cetina para primaria; especificaron que se realizará del 18 de mayo al 31 de julio por lo que hicieron un llamado para que estén atentos.

De acuerdo con lo dado a conocer, en este periodo de registro se inscribieron 7.2 millones de niñas y niños de primarias públicas, cuyas madres, padres, tutoras y tutores recibirán un pago anual de $2,500 pesos para apoyarlos en la compra de uniformes y útiles escolares.

A poco más de un mes de que se lleve a cabo la entrega de tarjetas, persiste la duda sobre en dónde se podrá recoger, cómo activar el plástico y la fecha del primer depósito.

¿Dónde entregan la tarjeta de la Beca Rita Cetina de Primaria?

La entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar no se realiza en sucursales bancarias; en esta ocasión, los encargados de la Beca Rita Cetina señalaron que el lugar se dará a conocer cuando inicie el reparto.

En otras ocasiones, la entrega se ha llevado a cabo en escuelas públicas y en asambleas informativas organizadas por Servidores de la Nación

¿Qué necesitas para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina de Primaria?

Documentos de la madre, padre, tutora o tutor:

Identificación oficial en original y copia

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP

Copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses.

Documentos del alumno:

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP.

¿Cómo activar la tarjeta?

La tarjeta del Banco del Bienestar se activa automáticamente al recibir el primer depósito.

¿Cuándo cae el primer depósito de la Beca Rita Cetina para Primaria?

Según lo dado a conocer, el primer pago se llevará a cabo en agosto, sin especificar aún la fecha.