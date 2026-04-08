En medio de la temporada de reparto de utilidades en México, surge una duda entre miles de adultos mayores: ¿Pueden los beneficiarios de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) recibir este ingreso adicional en 2026? La respuesta es sí, pero únicamente bajo ciertas condiciones específicas. ¡Te contamos cuáles son!

De acuerdo con lo establecido en la ley laboral vigente, el pago de utilidades, también conocido como Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), es un derecho exclusivo de las personas que mantienen una relación laboral formal con una empresa. Esto significa que no todos los adultos mayores con tarjeta INAPAM recibirán este beneficio de manera automática.

No obstante, hay una forma en la que las personas de la tercera edad pueden cobrar las utilidades en las próximas semanas, por eso, es fundamental que se enteren, para hagan valer su derecho.

¿Qué son las utilidades?

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social señala que “es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado”.

¿Cómo cobrar utilidades si tienes INAPAM?

La forma en la que puedes recibir las utilidades es a través del programa Vinculación Productiva, el cual permite que los adultos mayores se integren a empleos ajustados a sus capacidades. En dichos trabajos, los patrones están obligados a ofrecer las prestaciones de ley (esto incluye el pago de utilidades).

Requisitos para cobrar utilidades con INAPAM

Los requisitos para inscribirse al programa de Vinculación Productiva del INAPAM son:

Tener 60 años o más

Contar con la tarjeta INAPAM

Presentar identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud IMSS).

¿Cuánto se paga de utilidades?

El reparto de utilidades consiste en entregar el 10% de la utilidad neta generada por la empresa o patrón el año anterior.

¿Cuándo y cómo se pagan las utilidades?

De acuerdo con la ley, a más tardar el 30 de mayo en el caso de los trabajadores que laboran para una persona moral (empresa), mientras que las personas que trabajan para una persona física (patrón), deberán recibir el pago a más tardar el 29 de junio.