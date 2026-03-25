Por primera vez en su historia, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) permitirá que los trabajadores independientes puedan sacar un crédito, de modo que tengan la oportunidad, como miles de personas, de acceder a los beneficios que ofrece dicho instituto para tener una vivienda. Si eres trabajador por tu cuenta y quieres comprar una casa, checa aquí todos los detalles de este nuevo esquema, los requisitos y en qué consiste.

Con el objetivo de que más mexicanos cuenten con la oportunidad de tener una casa propia, ya sea que la compren o la construyan, o bien, que mejoren la vivienda que ya tienen, es que el Infonavit accedió a hacer un cambio en quiénes pueden solicitar un crédito para tener un hogar.

Recientemente, las autoridades del instituto revelaron que los trabajadores independientes podrán acceder a créditos para comprar, mejorar o construir su casa, por lo que la relación laboral vigente ya no será un requisito excluyente.

En un comunicado del pasado 24 de marzo, el Infonavit informó que la modificación al Modelo Único de Originación fue aprobada en la sesión ordinaria 929 del Consejo de Administración, encabezada por el director general del Instituto, Octavio Romero Oropeza, quien añadió que se brindará a los trabajadores independientes opciones para utilizar el ahorro de su Subcuenta de Vivienda.

¿Qué trabajadores independientes podrán acceder a un crédito Infonavit?

Personas trabajadoras del hogar

Periodistas

Músicos, entre otros.

También se dio a conocer que los migrantes podrán solicitar un crédito Infonavit para comprar una casa.

¿Cuánto me presta Infonavit como trabajador independiente?

Las autoridades no precisaron qué cantidad de dinero prestaría el Infonavit a los trabajadores independientes, sin embargo, se espera que sea una cantidad similar a la que ofrece con el crédito tradicional, la cual es de hasta $2,935,002 pesos.

Aprobamos el esquema de créditos de vivienda para trabajadores independientes y migrantes, que nuestro director general @OctavioRomero_O anunció en la #MañaneraDelPueblo.



La modificación al Modelo Único de Originación fue aprobada en la sesión ordinaria 929 del Consejo de… pic.twitter.com/vT9osAHMyV — Infonavit (@Infonavit) March 24, 2026

Requisitos para solicitar un crédito Infonavit si eres trabajador independiente

Los requisitos para sacar un crédito Infonavit si eres trabajador independiente aún no han sido lanzados de manera oficial, no obstante, se espera que soliciten:

-Ser mayor de 18 años

-CURP

-Acta de nacimiento

-No tener un crédito vigente con el Infonavit.

Te sugerimos esperar a que el Infonavit comparta los requerimientos y la fecha oficial en la que podrás acceder a los créditos del Infonavit para trabajador independiente.