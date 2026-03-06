Si vives en el Estado de México y entre tus planes a corto o mediano plazo estar tener tu casa propia, tienes una oportunidad de cumplir esta meta con la ayuda de un programa social: se trata de “Mi Primer Hogar”, una iniciativa que busca apoyar a los mexiquenses a que tengan su vivienda. Aquí te contamos cómo insribirte y cuáles son los requisitos que necesitas cumplir. ¡Toma nota!

Tener su casa propia es quizás el objetivo principal de la mayoría de las personas, sin embargo, no es fácil de cumplir y menos ahora por los precios tan elevados de las viviendas, que rebasan el millón de pesos como mínimo.

¿Qué es Mi Primer Hogar Edomex?

El programa Mi Primer Hogar, impulsado por el gobierno del Estado de México, busca apoyar a personas que no cuentan con vivienda propia para que puedan construir su casa en un terreno propio.

El principal propósito de dicho programa es contribuir al acceso a la vivienda de las personas jóvenes de la entidad, que se encuentran en condición de pobreza y/o con carencia.

A través de este programa, las autoridades entregan apoyos para la autoconstrucción y autoproducción de vivienda.

Requisitos para solicitar el apoyo de Mi Primer Hogar Edomex

Quienes deseen registrarse al programa Mi Primer Hogar deben reunir algunos requisitos básicos, entre ellos:

Tener entre 18 y 29 años de edad

Residir en alguno de los 125 municipios del Estado de México;

No contar con vivienda propia

Contar con un terreno propio de al menos 80 m2

El predio o espacio físico objeto de la solicitud no deberá estar ubicado en zona de riesgo, con restricciones de preservación ecológica o de uso distinto al habitacional;

Presentar solicitud dirigida a la persona titular de la Dirección General del Instituto, especificando tipo de apoyo, medio de localización, donde la persona solicitante establezca bajo protesta de decir verdad que no cuenta con una vivienda propia.

Copia del acta de nacimiento y presentar original para su cotejo

Copia de identificación oficial vigente con fotografía y domicilio en el Estado de México

CURP

Comprobante de domicilio con vigencia máxima de 3 meses de antigüedad

Copia de documentación que acredite la propiedad o posesión del predio en donde se aplicará el apoyo.

El hogar objeto del apoyo debe de presentar alguna de las siguientes características: que la persona solicitante no cuente con vivienda propia; que el número de personas por cuarto dormitorio en la vivienda que habitan en la actualidad sea mayor o igual a 2.5; y

Llenar el Formato Único de Bienestar.

¿Quiénes pueden inscribirse a Mi Primer Hogar?

El programa está dirigido principalmente a personas que:

-Viven en el Estado de México.

-No cuentan con vivienda propia.

-Tienen un terreno propio

-Se encuentran en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados.

-Mayores de edad

¿Cómo inscribirse al programa Mi Primer Hogar?

El registro generalmente se realiza mediante estos pasos:

-Consulta la convocatoria oficial cuando sea publicada por el gobierno estatal.

-Reúne los documentos solicitados.

-Acude al módulo de registro o realiza el trámite en línea, si la convocatoria lo permite.

-Espera la evaluación de la solicitud por parte de las autoridades.

-En caso de ser seleccionado, se notificará al beneficiario para continuar con el proceso.

¿Qué tipo de apoyo ofrece el programa Mi Primer Hogar?

El apoyo puede incluir:

-Materiales para la construcción de vivienda.

-Asesoría técnica para el proyecto de construcción.