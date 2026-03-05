Los motociclistas podrán sacar su licencia permanente muy pronto, así lo informaron las autoridades, quienes revelaron la fecha en la que iniciará el trámite así como las personas que no podrán obtenerla; entérate de estos y más detalles para que también saques tu licencia con vigencia de por vida.

La licencia permanente para motociclistas se perfila como uno de los cambios más importantes en materia de movilidad para los conductores de este tipo de vehículos. Autoridades de tránsito confirmaron la fecha en la que comenzará el trámite para obtener dicho documento, así como los requisitos que deberán cumplir los interesados y los casos en los que la solicitud podría ser rechazada.

¿Cuándo inicia el trámite de la licencia permanente para moto?

De acuerdo con información difundida por el gobierno de Sinaloa, el trámite de la licencia permanente para motociclistas iniciará el próximo 17 de marzo de 2026. La medida está dirigida a automovilistas y motociclistas que ya cuentan con experiencia al conducir y que cumplen con las normas de tránsito vigentes.

En el comunicado compartido, señalan que “la licencia permanente está por ley, misma que fue aprobada por el congreso, lo cual permite generar certeza jurídica a los contribuyentes que la soliciten y que podrán tenerla a través de los años, sin que tenga fecha de caducidad por las siguientes administraciones estatales”.

¿Quiénes NO podrán tramitar la licencia permanente para moto?

Las autoridades detallaron que los motociclistas que no podrán obtener la licencia permanente serán aquellos que:

-No cuenten con licencia vigente o registrada en el Estado de Sinaloa

-Tengan infracciones graves

-Registren sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente para motociclistas?

El costo de la licencia permanente será de $2,323 pesos.

¿Dónde tramitar la licencia permanente de motociclistas?

El trámite estará disponible en Sinaloa en:

-Todas las oficinas de la Dirección de Vialidad y Transporte

-Módulos y colecturías de recaudación en el estado.