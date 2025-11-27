¿Quieres tu licencia permanente de la Ciudad de México, pero no tienes tiempo para acudir a un módulo para sacarla? Entonces, tu opción es el trámite en línea: las autoridades habilitaron esta alternativa para obtener dicho documento de forma digital desde la comodidad de tu casa. ¿Cómo hacerlo? Te compartimos el paso a paso del proceso.

Ahora que ya podrás sacar tu licencia permanente hasta 2026, puedes hacer el trámite con tiempo y planificar de qué forma quieres tener este documento que no expira y que te permite conducir.

Luego de que se acabaran las citas y de que los automovilistas abarrotaran los módulos de expedición, las autoridades extendieron el plazo para que de esta forma más conductores tuvieran la oportunidad de contar con dicha licencia de conducir, con la cual se puede manejar auto, pero no motocicletas.

Con la finalidad de apoyar a aquellos automovilistas que no tienen tiempo para ir a los módulos de atención o bien, para aquellos que deseen tener el documento en formato digital es que se habilitó el trámite en línea, pero para poder hacerlo tienes que cumplir con algunos requisitos.

Requisitos para sacar la licencia permanente CDMX en línea

Para realizar el trámite en línea y obtener la licencia digital es fundamental:

Tener un antecedente reciente de licencia de Ciudad de México reciente

Contar con biométricos actualizados para validar identidad.

En caso de no cumplir con estos requisitos, tendrás que agendar una cita para hacer el trámite presencial.

Una vez que hayas solicitado tu licencia de conducir permanente en versión digital, podrás imprimir el plástico hasta diciembre de 2026 sin realizar un pago adicional.

Paso a paso para obtener la licencia permanente CDMX en línea

Paso 1 . Ingresa a https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/

Paso 2 . Da click en "Iniciar" y posteriormente en "Nuevo trámite".

Paso 3 . Elige cómo quieres pagar: en línea o con línea de captura.

Paso 4 . Llena el formulario y carga tu identificación oficial, Comprobante de no adeudos y Certificado de Curso Teórico