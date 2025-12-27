¿Deseas obtener la licencia de conducir permanente en 2026, pero no quieres hacer el examen? La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México ha establecido que ciertos automovilistas pueden exentar de esta evaluación. A continuación, te explicamos el procedimiento detallado para conseguir este documento de forma ágil y sin la necesidad de realizar la prueba. ¡Toma nota!

La CDMX continuará con la expedición de licencias permanentes durante 2026, un beneficio que ya existía en estados como Tamaulipas, Oaxaca y San Luis Potosí. El gran atractivo de esta credencial radica en su vigencia indefinida, eliminando la obligación de renovarla periódicamente, lo que la convierte en un trámite muy solicitado.

Debido a la alta demanda que hubo en este 2025 fue que las autoridades de la capital decidieron extender el trámite, de modo que todos los ciudadanos cuenten con la oportunidad de sacar dicha licencia con vigencia de por vida.

Requisitos para tramitar la licencia permanente en 2026

Los requisitos que debes presentar son:

Acudir con cita.

Identificación oficial vigente .

. Comprobante de domicilio .

. Pago de derechos.

Paso a paso para tramitar la licencia permanente en 2026 sin hacer examen

Para hacer el trámite de la licencia de conducir permanente sin realizar examen debes hacer lo siguiente:

Paso 1 . Haz tu cita en la página https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/

Paso 2 . Presenta tu identificación oficial vigente.

Paso 3 . Muestra tu licencia tipo A emitida por CDMX (este documento te exenta de presentar el examen)

Paso 4 . Entrega tu comprobante de domicilio y el pago de derechos.

Paso 5 . Cuando hayas hecho esto, tienes que esperar a que te entreguen tu licencia de conducir permanente.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente CDMX 2026?

En 2026 la licencia de conducir permanente tendrá un costo de $1,500 pesos, ya que las autoridades han informado que mantendrán el precio que se cobró durante este año.