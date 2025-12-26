¿Quieres sacar tu tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)? Si es así, entérate cuáles son los lineamientos para hacer el trámite en 2026 para obtener la credencial que otorga múltiples beneficios a los ciudadanos de la tercera edad en México. Conoce cuál es la edad mínima confirmada para solicitarla y los requisitos que debes presentar. ¡Toma nota!

EL 2026 es el año en el que podrás disfrutar de todos los beneficios y ventajas que ofrece la tarjeta del INAPAM, la cual te permite obtener descuentos en establecimientos, tales como tiendas, restaurantes y servicio de transporte público.

De igual forma, con la tarjeta INAPAM es posible pagar menos de predial y agua, ya que en algunos estados se proporciona un descuento a los adultos mayores que cuentan con su credencial vigente.

¿Cuántos años debo tener para el INAPAM 2026?

La edad mínima requerida para que los ciudadanos puedan tramitar y obtener la tarjeta del INAPAM se mantiene en 60 años cumplidos. Es un requisito indispensable para hacer el trámite y gozar de todos los beneficios.

Requisitos para sacar la tarjeta INAPAM en 2026

Los adultos mayores interesados deben presentarse en los Módulos de Afiliación del INAPAM con la siguiente documentación en original y copia:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Teléfono de contacto de emergencia.

1 fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

¿Cómo recibir el apoyo del INAPAM?

Los pasos que debes seguir para obtener tu credencial INAPAM son:

-Reúne los requisitos y la documentación solicitada.

-Dirígete a un módulo del INAPAM, el que esté más cerca de tu domicilio; aquí puedes consultar su ubicación.

-Entrega tu información.

-Espera unos minutos y recibe tu tarjeta en el momento.

¿Qué apoyos tengo con la tarjeta INAPAM?

La credencial del INAPAM es una herramienta fundamental que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en el país. Entre los principales beneficios que ofrece se encuentran: