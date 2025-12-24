Buenas noticias para todos los jubilados de México: en enero de 2026 ya se tienen previstos varios pagos para los adultos mayores beneficiarios de las principales pensiones, como la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la de la Secretaría de Bienestar. ¿Ya conoces cuándo depositarán? Aquí te compartimos las fechas clave y quiénes recibirán un doble pago en dicho mes. ¡No te pierdas esta información!

Para muchos, enero es un mes difícil económicamente pues se hicieron muchos gastos en diciembre que dejaron a algunos mexicanos con el presupuesto más ajustado y hasta con algunas deudas.

Para beneficio de los pensionados, ellos tendrán un apoyo extra al inicio de 2026 ya que se tiene contemplado el pago que corresponde a esta prestación económica, por lo que podrán ayudarse a cubrir sus necesidades y gastos. Y no sólo eso, sino que algunos podrán tener más dinero, ya que las autoridades entregarán un pago doble, pero sólo para ciertos jubilados.

¿Qué pensionados recibirán pago doble en enero 2026?

De acuerdo con lo dado a conocer, quienes podrían recibir pago doble en enero son aquellos que cuenten con la Pensión Bienestar y además con la Pensión IMSS o Pensión ISSSTE. Únicamente los beneficiarios que tengan estas condiciones serán los que cobrarán más dinero.

¿Cuándo pagan la Pensión IMSS enero 2026?

El depósito se realiza el primer día hábil del mes, por lo que el pago cae el 2 de enero de 226; a partir de esa fecha pueden acudir a su banco y disponer de su dinero.

¿Cuándo pagan la pensión ISSSTE enero 2026?

Hasta el momento, las autoridades del ISSSTE no han revelado la fecha del primer pago del 2026, pero se espera que revelen el calendario completo en los próximos días; los jubilados podrían esperar su depósito la primera semana de enero.

¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar enero 2026?

El calendario de pagos aún no es anunciado por la Secretaría de Bienestar, pero se espera que se dé a conocer pronto; de igual forma, se prevé que los depósitos correspondientes al bimestre enero-febrero comiencen el 5 de enero de 2026.