Los adultos mayores en México que sean beneficiarios de la Pensión Bienestar del gobierno tienen que estar muy atentos ya que podrían perder el apoyo económico de un momento a otro; las autoridades compartieron quiénes podrían dejar de recibir el pago de $6,200 pesos, por lo que hicieron un llamado para que las personas de la tercera edad estén al pendiente; te compartimos el motivo por el cual la suspenden.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México, que busca ayudar a las personas de la tercera edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Las autoridades entregan un pago bimestral de $6,200 pesos con el objetivo de que este sector de la población tenga recursos para cubrir sus gastos.

En 2026 continuará la ayuda para los adultos mayores y la inscripción de nuevos beneficiarios a este programa, por lo que es muy importante que conozcas todas las reglas que se deben cumplir para recibirlo.

Los encargados de entregar este apoyo económico han emitido una alerta para que los beneficiarios conozcan la causa por la cual podrían dejar de recibir la Pensión Bienestar para Adultos Mayores.

¿Qué adultos mayores podrían perder su Pensión Bienestar 2026?

Es crucial que los adultos mayores inscritos en el programa sigan al pie de la letra las reglas de operación para asegurar la continuidad de su pensión. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, la razón por la que un beneficiario podría ser dado de baja o suspendido temporalmente es por el cambio de domicilio no notificado.

Si el beneficiario cambia de residencia y no notifica a la Secretaría de Bienestar, podría enfrentar problemas. El programa requiere tener la ubicación actualizada; la falta de notificación puede llevar a que la persona no sea localizada y se proceda a la suspensión de la pensión.

“Si eres beneficiario de alguna de las pensiones que son parte de los Programas para el Bienestar y te cambiaste de domicilio, es importante notificarlo, ya que de no hacerlo, puedes perder tu pensión. Notificar el cambio de domicilio es una obligación en el caso de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, así como de la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras”, señalan los Programas para el Bienestar en un comunicado.

Asimismo, agregaron lo siguiente: “Debes saber que si te mudas al extranjero, perderías la pensión o apoyo, pues en ese caso se incumplen los criterios de elegibilidad que indican como requisito vivir en México".

¿Dónde notificar el cambio de domicilio?

Debes llamar a la Línea del Bienestar, al 800 639 42 64: puedes marcar de lunes a viernes de 8:00 am a 9:00 pm, y en sábado, domingo o días festivos, de 9:00 am a 7:00 pm. Según lo dado a conocer, en la llamada se te pedirán tus datos personales y posteriormente, servidores de la Nación se pondrán en contacto contigo para darte un seguimiento personal y dar por finalizado el trámite.

¿Cuánto aumentará en 2026 la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

Por el momento, no se ha confirmado que la Pensión Bienestar para Adultos Mayores vaya a aumentar en 2025; sin embargo, se prevé que haya un incremento que se ajuste con la inflación del año en cuestión, así lo señala el documento “100 pasos para la transformación”, el cual fue presentado por Claudia Sheinbaum.

“Vamos a garantizar la pensión universal a las personas adultas mayores, el apoyo a las personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a aumentar el número de beneficiarias del programa de bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras. Nos aseguraremos que el incremento anual de todas estos programas nunca esté por debajo de la inflación”, se lee en el documento.

Por tal motivo, algunos prevén que el incremento se aplique y el pago sea de alrededor de $7,500 pesos.