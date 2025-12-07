El Gobierno de México confirmó oficialmente que en 2026 habrá un aumento en el salario mínimo que pretende superar el 3.1% de inflación, lo que quiere decir que el monto de los algunos programas de Pensión Bienestar también aumentarán.

De acuerdo con lo anunciado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, cinco de los programas insignia del Bienestar tendrán un aumento una vez que inicie el 2026, generando expectativas entre más de 18 millones de beneficiarios de los programas a lo largo y ancho de México.

Montiel aseguró que el ajuste equivalente a la inflación está garantizado y forma parte del compromiso del gobierno federal de Claudia Sheinbaum de proteger el poder adquisitivo de los apoyos sociales. Será la presidenta quien anuncie los montos exactos en los que quedarán los pagos de las Pensiones del Bienestar.

“Sí va a haber aumento a la pensión, seguro la presidenta en su momento lo va a comentar, pero por lo menos será la inflación, vamos a cumplir con ese cometido con la gente”, señaló Ariadna Montiel.

Este incremento abarcará los programas clave de la actual administración:

Pensión de Adultos Mayores

Mujeres Bienestar de 60 a 64 años

Pensión para Personas con Discapacidad

Apoyo a Madres Trabajadoras

Jóvenes Construyendo el Futuro ( aumentará de 8 mil 480 a 9 mil 582.47 pesos )

Si bien todavía no hay montos confirmados, las estimaciones apuntan que así quedarían los aumentos para las Pensiones del Bienestar para 2026:

Pensión Bienestar Adultos Mayores: de 6 mil 200 pesos a 4 mil 424

Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad: de 3 mil 200 pesos a 3 mil 315

Apoyo Bienestar para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras: de 1,650 y 3 mil 720 pesos a 1709 y 3 mil 854 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: de 3 mil pesos a 3 mil 3 mil 108

Con los incrementos proyectados para 2026, el Gobierno de México busca garantizar que las familias beneficiarias mantengan su capacidad de adquisición frente a la inflación y que los apoyos sociales actualmente repartidos continúen siendo una herramienta efectiva para enfrentar los gatos y mejorar la economía de los mexicanos que más lo necesiten, ya sea por rezago social, falta de oportunidades laborales, marginación u otros conflictos financieros.

❤ #PensionesBienestar ❤

Ya puedes registrarte a la#PensiónMujeresBienestar y a la #PensiónAdultoMayor.



— Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) December 4, 2025

Si hay registro a las Pensiones Bienestar en diciembre 2025, ¿recibirás más dinero?

Actualmente hay registro abierto para la Pensión para Adultos Mayores y la para la Pensión Mujeres Bienestar, mismo que cerrará el próximo 13 de diciembre.

Como se mencionó, todavía no hay información exacta sobre los montos de las Pensiones del Bienestar ya con el aumento prometido para 2026. De la misma forma, tampoco hay calendario de pagos para el siguiente año, por lo que no se sabe si los nuevos aspirantes podrán cobrar las pensiones con el incremento en enero, o si tendrán que esperar.

En el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, los beneficiarios sí cobrarán su apoyo económico con el aumento del 13 por ciento, de acuerdo con el aumento del salario mínimo general.

El aumento entrará en vigor a partir del 1 de enero ; los beneficiarios recibirán su pago mensual de 9 mil 582.47 pesos como de costumbre cada 28 del mes, el primer pago del 2026 será el miércoles 28 de enero.

“Con el incremento del 13% al salario mínimo general a partir del 1 de enero de 2026, las y los derechohabientes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrán también un aumento en su apoyo económico mensual, el cual ascenderá a 9,582.47 pesos”, señala el programa.