¿Eres adulto mayor y beneficiario de la Pensión Bienestar? Si es así, seguro en los últimos días te has preguntado si las autoridades te darán más dinero el siguiente año. ¿Habrá aumento en 2026 de este apoyo económico? Te contamos lo que se sabe del tema, el monto probable y el posible calendario de pagos de enero, para que no se te pase ningún detalle.

Las pensiones del Bienestar son de los apoyos económicos más solicitados por la población ya que entregan, cierta cantidad (mensual o bimestral) con la finalidad de apoyar a los sectores más vulnerables; entre los programas más populares está el destinada a los adultos mayores.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores apoya a las personas de 65 años y más con un pago bimestral de $6,200 pesos; además de la edad, los solicitantes únicamente deben cumplir con algunos requisitos como presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio.

Los actuales beneficiarios de dicho programa tienen la inquietud sobre si les darán más dinero para el año que viene, ya que de 2024 a 2025 sí se aplicó un incremento, por lo que esperan que suceda lo mismo este 2026.

¿Cuánto va a subir la Pensión Bienestar para Adultos Mayores en 2026?

Hasta ahora, las autoridades encargadas de la Pensión Bienestar no han confirmado que se aplicará un aumento a la Pensión Bienestar en 2026, por lo que te sugerimos esperar hasta que se dé a conocer esta información.

En el documento “100 pasos para la transformación”, el cual fue presentado por Claudia Sheinbaum, la Pensión Bienestar para Adultos Mayores tiene considerados aumentos anuales del 2025 al 2030; de acuerdo con el texto, el monto que se brinde nunca será inferior a la inflación del año en cuestión, esto con la finalidad de que los beneficiarios puedan cubrir sus gastos y necesidades.

“Vamos a garantizar la pensión universal a las personas adultas mayores, el apoyo a las personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a aumentar el número de beneficiarias del programa de bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras. Nos aseguraremos que el incremento anual de todas estos programas nunca esté por debajo de la inflación”, señala el documento.

¿Cuánto recibirán los adultos mayores con Pensión Bienestar 2026?

No es posible determinar una cantidad, sobre todo si aún no hay datos para establecer dicha cifra, ni tampoco una confirmación por parte de las autoridades. No obstante, algunas personas refieren que el pago en 2026 podría ser de alrededor de $6,400 pesos.

Fecha tentativa del primer pago de 2026 de la Pensión Bienestar

Es fundamental que sepas que por el momento no hay un calendario oficial de pago del primer depósito del 2026, por lo que se desconocen las fechas exactas. Sin embargo, se prevé que la entrega de dinero de la Pensión Bienestar comience el lunes 5 de enero de 2026.