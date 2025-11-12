¿Recibes la Pensión Mínima Garantizada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o vas a tramitarla el siguiente año? En caso de que estés interesado en dicho pago, es importante que conozcas de cuánto será el depósito en 2026, para que vayas considerándolo. Te contamos cuáles son los requisitos y todos los detalles para que puedas solicitar esta pensión.

La mayoría de los mexicanos desean tener un apoyo económico cuando llegan a la tercera edad, se jubilan y dejan de trabajar; sin embargo, para acceder a determinadas pensiones, como la del IMSS o del ISSSTE, debes cumplir con ciertos requerimientos.

En el caso de la Pensión Mínima Garantizada del IMSS (que es una de las más solicitadas), dicho instituto de salud no sólo pide que cumplas con algunos requisitos, sino también, que presentes la documentación pertinente, esto para que puedas recibir el pago, el cual se justa cada año, por lo que nunca se deposita la misma cantidad.

¿Qué es la Pensión Mínima Garantizada del IMSS?

De acuerdo con el IMSS, la Pensión Mínima Garantizada es “aquella que el gobierno federal asegura a los pensionados al amparo de la Ley del Seguro Social”. El Estado la otorga si los solicitantes cumplen con el requisito de la edad y con las semanas cotizadas.

De acuerdo con la Ley del Seguro Social, a partir de 2022, las semanas cotizadas se aumentarán cada año en 25 semanas hasta llegar a 1,000 semanas en 2031.

¿De cuánto será la Pensión Mínima Garantizada IMSS en 2026?

De manera general, el “monto mensual es equivalente a un salario mínimo de la Ciudad de México. Asimismo, dicho monto será actualizado anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Institutito Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”, según informa el instituto de salud.

El monto de la pensión mínima garantizada del IMSS se ajustará en 2026 y su incremento dependerá directamente de la inflación en el país, por eso, aún no es posible conocer la cantidad exacta, no obstante, podría ser de más de $9,407 pesos, que es el dinero que se entrega en 2025.

Requisitos para la Pensión Mínima Garantizada del IMSS

Debes estar dado de alta en la Pensión por Régimen 97 (esta modalidad aplica si comenzaste a cotizar a partir del 1º de julio de 1997) para poder solicitar la Pensión Mínima Garantizada; los requisitos solicitados son:

Tener 60 o 65 años cumplidos

Tener tu Expediente de Identificación de Trabajador actualizado (genéralo en tu Afore)

Tener saldo en tu Cuenta Afore

Identificación oficial

Estado de Cuenta de la Afore o algún comprobante que acredite tu registro en la Administradora (si no cuentas con él solicítalo a tu Afore).

Estado de cuenta bancario con número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE

Resolución o Negativa de pensión emitida por el IMSS

Para 2026 se pedirán 875 semanas cotizadas.

Paso a paso para solicitar la Pensión Mínima Garantizada IMSS 2026

Paso 1 . Acude a la Subdelegación del IMSS que te corresponda y presenta tu Solicitud de Pensión.

Paso 2 . Una vez entregada tu solicitud deberás esperar la resolución.