¿Recibes pensión por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)? Si tu respuesta es sí, entonces, en los próximos días te llegará el primer pago de tu aguinaldo; sí, dicho instituto de salud divide este dinero en dos partes, por lo que lo entrega en diferentes días; aquí te contamos cuáles son las fechas exactas del pago y cuánto recibirán los pensionados.

El ISSSTE está por hacer llegar a sus jubilados los últimos depósitos establecidos en el calendario oficial que dio a conocer a principios de año; en dicho documento, determinó las fechas de pago de la pensión mensual, así como la entrega del aguinaldo, un pago al que tienen derecho sus pensionados.

Sin embargo y aunque se ha entregado desde hace muchos años, algunos jubilados aún no saben que el ISSSTE paga el aguinaldo en dos partes, es decir, que primero entrega cierta cantidad de dinero y, después, deposita el restante.

Por tal motivo es muy importante que se los jubilados de dicho instituto de salud se enteren de las fechas exactas, para que de esta manera puedan ajustar sus gastos y consideren su presupuesto, porque no tendrán el dinero total de su aguinaldo en una sola exhibición.

¿Cuándo pagan la primera parte del aguinaldo del ISSSTE?

De acuerdo con lo señalado en el calendario oficial, la primera parte de del aguinaldo la deposita el ISSSTE en la primera quincena de noviembre , por lo que sólo faltan algunos días para que sus pensionados reciban dicho pago.

¿Cuándo se deposita la segunda parte del aguinaldo del ISSSTE?

Aunque el ISSSTE aún no confirma la fecha exacta del depósito de la segunda parte del aguinaldo, en años anteriores siempre lo ha entregado en los primeros días de enero , por lo que se prevé que este 2026 haga lo mismo y dé el dinero restante en ese mes.

¿Cuál es el monto mínimo de aguinaldo ISSSTE?

El monto del pago de aguinaldo depende de los años trabajados y bajo el régimen que te hayas jubilado; para conocer esta información con exactitud, te recomendamos comunicarte al 55-4000-1000, que es la línea ASISSSTE, para la atención al derechohabiente.

Hace algunos años, el portal de BBVA señaló que el pago de aguinaldo mínimo a pensionados del ISSSTE era de $6,121 pesos, sin embargo, dicha cantidad no está confirmada ni actualizada.