Si eres beneficiario de la Pensión Bienestar, estás a unos cuantos días de recibir el que será el último depósito del 2025. Las autoridades encargadas de la entrega del apoyo ya se encuentran en los últimos detalles para hacerles llegar el dinero a los millones de pensionados. ¿Cuándo pagan el apoyo? Además, se ha comentado sobre que también se les podría depositar un aguinaldo. ¿Esto es cierto? Te contamos lo que sabe.

¿Estás dado de alta en la Pensión Bienestar? Si recibes este apoyo de parte del gobierno, seguramente tienes inquietud sobre cuándo caerá el último pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre. Adultos mayores, madres trabajadoras, mujeres de la tercera edad y personas con discapacidad se encuentran a la espera de su siguiente depósito.

Es importante mencionar que el último pago que se hizo a los pensionados del Bienestar fue durante el mes de septiembre y se trató del depósito de septiembre-octubre. En esa ocasión, se comenzó a entregar la ayuda desde el primer día del mes y se hizo por apellidos.

¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar noviembre-diciembre?

Hasta el momento, las autoridades no han publicado el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar, sin embargo, se espera que suceda como ha pasado en años anteriores, por lo que se prevé que se comiencen a dispersar los apoyos económicos a partir del 3 de noviembre.

Los montos de pago son:

Pensión de Personas Adultas Mayores: $6,200 pesos

Pensión de Personas con Discapacidad: $3,200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos

Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: $1,650 pesos.

¿Pensión Bienestar dará aguinaldo?

No, el gobierno federal no da aguinaldo para los beneficiarios de la Pensión Bienestar; en años pasados no lo ha hecho, ni se tiene contemplado para este 2025; los pensionados que sí reciben aguinaldo son los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

¿Quiénes recibirán primero su último pago de la Pensión Bienestar

Tomando en cuenta los calendarios de depósitos anteriores, quienes reciben primero su pago de la pensión Bienestar son aquellos beneficiarios cuya primera letra de su apellido paterno sea: A, B, C, D, E F y G.