Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cobrarán más en noviembre: las autoridades de dichos institutos de salud confirmaron que depositarán un pago doble el siguiente mes, por lo que hicieron un llamado para que los jubilados estén al pendiente de su cuenta bancaria, ya que no a todos les caerá este dinero extra; conoce a quiénes sí y por qué.

Tanto el IMSS como el ISSSTE están por cerrar los pagos correspondientes al calendario oficial 2025: sólo restan algunos depósitos para que se concluya con lo establecido por la ley, la cual indica la entrega de dicha prestación por el periodo de 12 meses.

No obstante, las autoridades encargadas dieron a conocer que en noviembre se hará un pago doble a algunos pensionados del IMSS y del ISSSTE: señalaron las fechas y el monto que recibirán, para que lo chequen en sus cuentas bancarias.

¿Quiénes cobrarán PAGO DOBLE del IMSS en noviembre?

Los pensionados del IMSS que recibirán pago doble son aquellos que cobren su pensión mensual de noviembre y además el pago de aguinaldo (únicamente para pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997).

¿Quiénes van a recibir PAGO doble del ISSSTE en noviembre?

En este caso, los pensionados del ISSSTE que cobrarán su pago doble son los que recibirán el depósito del mes de noviembre y también, la primera parte de su aguinaldo.

Fecha de PAGO DOBLE a pensionados del IMSS

Las fechas del pago doble son el 3 de noviembre (pensión) y, en general, el mes de noviembre para el depósito del aguinaldo.

Fecha de PAGO GOBLE a pensionados del ISSSTE

Los jubilados del ISSSTE recibirán su pago doble el 30 de octubre (pensión) y durante la primera quincena de noviembre (primera parte del aguinaldo).

¿Cuánto es el monto de pago doble de pensionados IMSS?

El monto del aguinaldo del IMSS es de una mensualidad de la cuantía de tu pensión; la cifra del pago de la pensión depende del régimen bajo el que se haya jubilado cada pensionado.

¿Cuánto es el monto de pago doble de pensionados ISSSTE?

Dependerá del régimen bajo el cual se jubilaron los extrabajadores y el total de años cotizados.

¿En cuántas partes divide el ISSSTE el pago del aguinaldo?

El pago de aguinaldo se divide en dos partes: la primera se entrega en la primera quincena de noviembre y, la segunda parte, se deposita en enero, de acuerdo con las autoridades.