Si te registraste a la Pensión Mujeres Bienestar debes ir por tu tarjeta en octubre: los encargados de entregar este apoyo económico avisaron que las beneficiarias tienen que presentarse con algunos documentos, ya que, de lo contrario, no la podrán recibir ni cobrar el pago de $3,000 pesos. ¿Qué papeles debes llevar? Te contamos.

En un comunicado, las autoridades de los Programas para el Bienestar informaron que durante octubre y los primeros días de noviembre se llevará a cabo la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para las personas que se registraron en agosto a dicha ayuda social.

Señalaron que, en este periodo de entrega, casi dos millones de mujeres de entre 60 y 64 años recibirán su tarjeta, con la que podrán disponer de un apoyo económico bimestral de $3,000 pesos. Para que no tengan inconvenientes a la hora de acudir por su plástico, las autoridades hicieron hincapié en que las beneficiarias deben ir con ciertos documentos que certifiquen su identidad y que prueben que fueron seleccionadas para recibir el apoyo.

¿Qué documentos debes llevar para recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años?

Para recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar tienes que presentar estos documentos:

Identificación oficial vigente (original y copia).

(original y copia). Talón morado (recibo que se proporcionó el día del registro).

Además, considera que el día que vayas por tu tarjeta se te tomará una fotografía, para después recibir un sobre cerrado que tendrá en su interior el plástico con el que podrás cobrar en el Banco del Bienestar los $3,000 pesos.

¿Dónde puedo recoger la tarjeta de Pensión Mujeres Bienestar?

La tarjeta de esta pensión se recoge en los módulos del Bienestar: ubica el que esté más cerca de tu domicilio: gob.mx/bienestar.

¿Cómo saber si ya me van a entregar mi tarjeta del Bienestar?

Las beneficiarias recibirán un mensaje SMS en el que se les indicará la fecha, hora y el lugar para recoger su tarjeta. ¡Mantente al pendiente!

¿Cuándo entregan las tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar 2025?

La entrega de las tarjetas a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar se llevará a cabo del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2025.