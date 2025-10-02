La Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez (CNBB) amplió el plazo de registro a la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria luego de la alta demanda que hubo en el periodo de registro ordinario, que fue del 15 al 30 de septiembre de 2025.

Según dio a conocer Julio León, titular de la coordinación, el registro al apoyo económico se extendió para que más estudiantes de escuelas secundarias puedan inscribirse y así ser beneficiarios de la beca bimestral de 1,900 pesos que se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar que se les entrega tras ser aceptados en el programa.

¿Cuándo es la fecha límite para hacer el registro a la Beca Rita Cetina?

El programa social todavía está recibiendo a nuevos aspirantes que necesiten un impulso económico para continuar sus estudios y poder costear sus materiales escolares, útiles, uniformes y más y así evitar la deserción escolar.

Si no pudiste inscribir a tu o tus hijos durante el periodo ordinario, podrás hacerlo hasta el domingo 5 de octubre.

“Queremos que ningún estudiante de secundaria pública se quede sin beca, por eso extendimos el registro a la Beca Rita Cetina hasta el domingo 5 de octubre. ¡Aún estás a tiempo de solicitar la beca para tus hijas e hijos o actualizar su información”, señaló León.

Los alumnos que todavía pueden inscribirse son todos aquellos que entraron a la secundaria este ciclo escolar y los que cursan segundo y tercero y que todavía no son beneficiarios.

📣 Queremos que ningún estudiante de secundaria pública se quede sin beca, por eso extendimos el registro a la Beca #RitaCetina hasta el domingo 05 de octubre.



¡Aún estás a tiempo de solicitar la beca para tus hijas e hijos o actualizar su información!

🔗 https://t.co/hHLSznmQkk pic.twitter.com/YeNIWMpOVi — Julio León (@Julio_LeonT) September 30, 2025

Requisitos para inscribirse a la Beca Rita Cetina

Los documentos que se solicitan para hacer el registro deben proporcionarse en formato PDF o en fotografía:

CURP de los estudiantes que se vayan a inscribir

CURP de la madre, padre o tutor

Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor que realice el trámite

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Correo electrónico

Número de teléfono

LlaveMX

Clave del Centro de Trabajo (CCT)

El registro en línea se hace a través del sitio web www.becaritacetina.gob.mx . ¡Tienes hasta este domingo 5 de octubre para completar el registro!

¿Qué pasa con los alumnos de primaria? ¿Cuándo podrán inscribirse a la Beca Rita Cetina?

El registro está actualmente abierto sólo para estudiantes de secundaria. Los alumnos que cursen la primaria deberán esperar a un nuevo periodo de registro.

De acuerdo con lo anunciado por el coordinador de las becas para el bienestar, habrá una segunda y una tercera etapa de registro sólo para alumnos de primaria. Las vinculaciones a la Beca Rita Cetina se realizarán de acuerdo al grado escolar que estén inscritos.

A continuación te decimos cómo serán los registros a partir de 2026 para niños de primaria: