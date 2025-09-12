Las autoridades encargadas de la Beca Rita Cetina compartieron los detalles sobre cómo se llevará a cabo el registro de los estudiantes de primaria en 2026; informaron que se realizará en orden, de acuerdo con el grado escolar que se encuentren cursando y revelaron las fechas oficiales de inscripción; entérate cuándo le toca a tu hijo o hija si estudia primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto de primaria.

El gobierno de México confirmó que la Beca Universal Rita Cetina Gutiérrez será entrega a los estudiantes de primaria en los próximos meses, por lo que se encargará de abrir el registro para que millones de niños y niñas se den de alta en este apoyo económico que otorga $1,900 peso bimestrales.

Fue en la conferencia matutina que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, compartió los pormenores del próximo registro para primaria, a la vez que indicó que, con la integración de estos nuevos beneficiarios, la entrega del apoyo pasará de 13.1 a 21.6 millones de becarios.

Para que esto sea posible, explicó, el presupuesto educativo en 2026 deberá ser más alto, por lo que se tienen considerado más de 1.1 billones de pesos, lo que representa un incremento del 7.1 en términos nominales y 3.4% en términos reales, con respecto a este año.

Del mismo modo, señaló que la inscripción de los estudiantes de primaria se hará en orden, por grado escolar, y a inicios de 2026, por lo que los padres de familia deben estar listos y con la documentación necesaria para que sus hijos o hijas no se queden fuera.

Calendario de registro de primaria por grado escolar para la Beca Rita Cetina 2026

El registro de primaria se hará por grado escolar, por lo que queda de la siguiente manera:

-Primero de primaria: Septiembre 2026.

-Segundo de primaria: Septiembre 2026.

-Tercero de primaria: Septiembre 2026.

-Cuarto de primaria: Enero 2026.

-Quinto de primaria: Enero 2026.

-Sexto de primaria: Enero 2026.

Delgado añadió que se realizarán asambleas informativas para que las madres y padres de familia conozcan el proceso de inscripción de los estudiantes de primaria y resuelvan sus dudas.

"El programa de Beca 'Rita Cetina', que ya está en secundaria con 5.6 millones de becarios, ahora se va a extender a los estudiantes de educación primaria. Hay un aumento de más de 50 mil millones de pesos para las becas en el 2026, lo cual va a reafirmar al programa de becas con el programa social con el mayor número de beneficiarios y vamos a llegar a 21.6 millones de becarios; de 13.1. millones que tenemos actualmente, vamos a crecer hasta 21.6 millones de becarios", indicó Mario Delgado.

¿Qué requisitos piden para la Beca Rita Cetina de primaria?

Para hacer el registro de un estudiante de primaria necesitas cumplir con alguno de estos criterios:

-Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

-Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

Documentos obligatorios para inscribirte a la Beca Rita Cetina

Llave MX

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial (digitalizada)

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses (digitalizado).