La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó ajustes en el calendario escolar 2025-2026, adelantando el fin de clases para estudiantes de nivel básico debido a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las intensas olas de calor que afectarán distintas regiones del país.

La decisión ha generado miles de reacciones de padres de familia y alumnos, quienes están a favor y en contra de la modificación, ya que millones de estudiantes iniciarán vacaciones antes de lo esperado. Recordemos que en años anteriores, el ciclo escolar concluía alrededor de julio, pero ahora, debido a la próxima inauguración del Mundial 2026 en México y a la celebración de varios partidos en la República Mexicana es que se decidió ajustar el calendario oficial.

Fue a través del canal oficial de X, antes Twitter, de la SEP que Mario Delgado, secretario de Educación Pública, anunció oficialmente la fecha en la que terminarán las clases y comenzarán las vacaciones de verano; además, compartió cuándo regresarán a clases los niños y jóvenes de todo México, así como la fecha en la que retomarán labores los maestros.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2026?

De acuerdo con las fechas confirmadas por la SEP, el presente ciclo escolar concluirá el viernes 5 de junio. El ajuste representa una reducción de varios días con respecto a calendarios anteriores.

Toma en cuenta que en mayo aún quedan dos puentes por llevarse a cabo:

-15 de mayo: Día del Maestro

-29 de mayo: Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria.

¿Por qué se adelantó el fin de clases según la SEP?

Las autoridades educativas explicaron que la medida responde principalmente a dos factores:

Mundial 2026 : México será una de las sedes principales del Mundial, por lo que varias ciudades enfrentarán mayor movilidad, operativos especiales, cambios logísticos y de transporte y alta afluencia turística

: México será una de las sedes principales del Mundial, por lo que varias ciudades enfrentarán mayor movilidad, operativos especiales, cambios logísticos y de transporte y alta afluencia turística Ola de calor: las altas temperaturas registradas en distintas entidades han provocado preocupación por la salud de estudiantes.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de verano tras cambio en la SEP?

Las vacaciones comenzarán antes de lo acostumbrado ya que se tenía presupuestado que iniciarían el 15 de julio, pero con los cambios por el Mundial, ahora empezarán el 5 de junio de 2026, seis días antes de la inauguración del evento deportivo.

¡Tenemos noticias! 📢



Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.



📌Las labores… pic.twitter.com/LlD1JaVZaW — Mario Delgado (@mario_delgado) May 7, 2026

¿Aplicará en todo México?

Sí, en todas las escuelas de la SEP y que estén incorporadas.

¿Cuándo será el regreso a clases?

El arranque del Ciclo Escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto de 2026.